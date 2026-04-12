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Supaul News: नालंदा की एजेंसियों को ही क्यों मिले सारे ठेके? RTI कार्यकर्ता ने सिमराही EO वीणा वैशाली पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Supaul News: सिमराही EO वीणा वैशाली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. RTI कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2.49 रुपए करोड़ के ठेके अपने गृह जिले नालंदा की चार एजेंसियों को दिए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:49 AM IST

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Supaul News: नालंदा की एजेंसियों को ही क्यों मिले सारे ठेके? RTI कार्यकर्ता ने सिमराही EO वीणा वैशाली पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
Supaul News: नालंदा की एजेंसियों को ही क्यों मिले सारे ठेके? RTI कार्यकर्ता ने सिमराही EO वीणा वैशाली पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

Supaul News: सुपौल के सिमराही नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी (EO) पर सरकारी योजनाओं से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. RTI कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के साथ यह जानकारी साझा की और अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत भी पेश किए. आरोप है कि मूल रूप से नालंदा की रहने वाली और सिमराही नगर पंचायत में तैनात EO वीणा वैशाली ने 2.49 रुपए करोड़ के ठेके विशेष रूप से अपने गृह जिले नालंदा की चार एजेंसियों को ही दिए. इसके अलावा, यह भी आरोप है कि सिमराही नगर पंचायत में मात्र 17 दिनों की अवधि के भीतर ही 2.49 रुपए करोड़ का सामान खरीदा गया.

मिली जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत सिमराही में 2.49 रुपए करोड़ की खरीदारी के लिए जेम पोर्टल पर 10 अलग-अलग बिड निकाली गई, जिसमें आठ कंपनियां शामिल हुई लेकिन चयन प्रक्रिया में चारों नालंदा के एजेंसी का ही चयन किया गया. RTI कार्यकर्त्ता अनिल कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि ईओ द्वारा कमीशन खोरी के लिए अपने गृह जिले नालंदा के चहेते एजेंसीयों का ही जान बुझकर चयन किया गया. यह भी लगाया गया है कि EO ने सरकारी गाइड लाइन के विपरीत एक कंप्यूटर ओपेरेटर को बायर बनाकर उसे ZEM पोर्टल से सामान खरीदारी का माध्यम बनाया. जबकि विभागीय निर्देश है कि सरकारी वेतनमान कर्मी को ही बायर बनाया जायेगा, जिससे सामान खरीदारी में घोटाले कि संभावना बनी है.

RTI कार्यकर्ता अनिल सिंह ने आरोप लगाया है कि सामान की खरीद के संबंध में लगभग 1.5 रुपए करोड़ का गबन हुआ है. उन्होंने मांग की है कि आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) कार्यकारी अधिकारी (EO) वीणा वैशाली के कार्यकाल की जांच करें. इस आरोप के बाद से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है. इस बीच, वीणा वैशाली ने RTI कार्यकर्ता अनिल सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा कि यह काम पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया और इसमें विभागीय निर्देशों द्वारा अनिवार्य सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया.

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उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि उन्हें इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि टेंडर किस एजेंसी को दिया गया या उसका मालिक कहां रहता है. उन्होंने कहा कि यह महज एक संयोग हो सकता है कि वह एजेंसी नालंदा में स्थित है. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि विभाग के दिशानिर्देशों सरकारी व्यक्ति को बायर बनाया गया था. EO वीणा वैशाली ने कहा कि उन्हें जान-बूझकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है. विभागीय गाइडलाइन के अनुसार, योजना के संचालन को घोटाला कहना उचित नहीं है.

रिपोर्ट: सुभाष झा, सुपौल

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