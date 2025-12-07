Supaul News: पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की हत्या की साजिश, सुपौल पुलिस की सूझबूझ से खुला राज

सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में 26 नवंबर को हुए गोलीकांड का राज अब सामने आ गया है. जिस घटना में शशिरंजन चौधरी को गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई थी, वह कोई सामान्य आपराधिक हमला नहीं था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरी साजिश की सूत्रधार खुद शशिरंजन की पत्नी सोनी थी. वह अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और इसके लिए उसने हत्या की सुपारी तक दे दी थी.

जांच में पता चला कि सोनी ने अपने बचपन के प्रेमी ब्रजेश के साथ मिलकर पति को खत्म करने की योजना बनाई थी. दोनों मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं. पुलिस के अनुसार, मधेपुरा में बैठकर डेढ़ लाख रुपये में यह सौदा तय किया गया था. ब्रजेश ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर सुपारी किलरों को शशिरंजन को मारने का काम दिया.

26 नवंबर की रात शशिरंजन भोजन कर घर लौट रहे थे, तभी त्रिवेणीगंज बाजार के पास अपराधियों ने उन पर गोली चला दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाने के कारण उनकी जान बच गई. डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर हैं.

एसपी शरथ आर.एस. के अनुसार, घटना के बाद त्रिवेणीगंज डीएसपी की अगुवाई में पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय आधार पर जांच शुरू की. धीरे-धीरे पूरे मामले की परतें खुलती गईं और सामने आया कि हत्या की सुपारी पत्नी ने ही दी थी. पुलिस ने सोनी, उसके प्रेमी ब्रजेश और दो अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से सुपारी की रकम में से 62 हजार रुपये और हथियार भी मिले हैं.

पूछताछ में अभियुक्तों ने साजिश कबूल कर ली है. पुलिस का कहना है कि यह मामला एक बेहद खतरनाक प्रेम-प्रसंग का हिस्सा है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को खत्म करने की कोशिश की. उनकी गिरफ्तारी से इस सनसनीखेज केस का पूरा सच सामने आ चुका है.

