सुशांत के पार्थिव शरीर को बिहार लाना चाहता था परिवार, आज मुंबई के लिए रवाना होंगे पिता

मुंबई: फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के ब्रांदा स्थित घर में खुदकुशी कर ली. रविवार सुबह उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. वहीं, आज सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा.

सुशांत के चचेरे भाई विधायक नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि आज साढ़े 11 बजे की फ्लाइट से सुशांत के पिताजी और नीरज मुंबई के लिए रवाना होंगे. सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उनके पार्थिव शरीर को बिहार लाना चाहते थे लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें इजाजत नहीं मिली इसलिए मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

We are leaving for Mumbai now. The last rites will be performed there. We still can't believe that he is no more. If needed, we will ask for investigation as well: Niraj Kumar Singh Babloo, BJP MLA and a relative of #SushantSinghRajput, in Patna. https://t.co/Z39UvMfLOj pic.twitter.com/OCFF4bwzUo

