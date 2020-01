VIDEO: इस टीचर का है पढ़ाने का अलग अंदाज, आनंद महिंद्रा से शाहरुख खान तक ने की तारीफ

बांका: बिहार के बांका की एक बेटी ने कमाल कर दिया है. जिसके पढ़ाने के अनोखे अंदाज के मुरीद शाहरूख खान, आनंद महिन्द्रा सहित लाखों लोग हो गए हैं. रूबी कुमारी बौंसी प्रखंड के सरौनी मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं.

रूबी कुमार के पढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है. उद्योगपति आनंद महिन्द्रा और सुपरस्टार शाहरूख खान के अलावा लाखों लोगों ने बांका की इस बेटी का वीडियो ट्वीट कर जमकर तारीफ की.

दरअसल रूबी इसे दिलचस्प तरीके से पढ़ा रही हैं. वो वीडियो में बोल रही हैं, 'देखो हमारे हाथ में दस अंगुली हैं. अब मान लो नौ से चार को गुणा करना है. तो हम अपने दायें हाथ की चौथे अंगुली को पकड़ लेंगे. चौथे अंगुली के पहले तीन अंगुली हैं. चौथे के बाद छह अंगुली हैं. अब तीन और छह को लिख देंगे तो 36 हो गया. ऐसे में हम तुरंत अपनी अंगुली की मदद से नौ से चार को गुणा कर पायेंगे. इस तरह अन्य अंकों को भी गुणा अंगुली की मदद से कर सकते हैं. तो बच्चों यह समझो कि हमारे हाथ में भी कैलकुलेटर है.'

Whaaaat? I didn’t know about this clever shortcut. Wish she had been MY math teacher. I probably would have been a lot better at the subject! #whatsappwonderbox pic.twitter.com/MtS2QjhNy3

— anand mahindra (@anandmahindra) January 22, 2020