बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2263, मिले 97 नए मरीज

पटना: बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है. राज्य में शनिवार को विभिन्न जिलों से अब तक 97 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2263 हो गई.

कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में जमुई के 1, लखीसराय के 2, पटना के 7, बेगुसराय के 5, नवादा के 3, औरंगाबाद के 1, मधुबनी के 14, खगड़िया के 12, कटिहार के 13, नालन्दा के 1, सुपौल के 10, सिवान के 3, गया के 2 और वैशाली के 23 लोग शामिल हैं.

