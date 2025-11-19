पटना जंक्शन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, फरक्का एक्सप्रेस से 40 जीवित कछुए बरामद

पटना जंक्शन पर चल रहे विशेष जांच अभियान के दौरान जीआरपी पुलिस को वन्यजीव तस्करी से जुड़ा बड़ा मामला पकड़ने में सफलता मिली है. फरक्का एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने बोरे में बंद 40 जीवित कछुए बरामद किए. यह बोरा बिना किसी मालिक के वहां रखा हुआ था और लगातार चल रही जांच के दौरान पुलिस की नजर उस पर गई.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नियमित जांच के दौरान जब वे बोगी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक कोना संदिग्ध लगा. वहां रखा बोरा किसी यात्री का नहीं लग रहा था. बोरा खोलने पर बड़ी संख्या में जीवित कछुए मिले, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. तुरंत यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने बोरे से अपना संबंध स्वीकार नहीं किया.

जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी. थोड़ी देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी कछुओं को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में ले लिया. अधिकारियों ने बताया कि यह मामला वन्यजीव संरक्षण कानून से जुड़ा है और इतनी बड़ी संख्या में कछुओं का एक साथ मिलना तस्करी की आशंका को मजबूत करता है.

जीआरपी डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया कि बरामदगी गंभीर मामला है और जांच कई दिशा में चल रही है. अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पुलिस ट्रेन में लगे CCTV फुटेज और प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि बोरा किसने रखा और वह आरोपी कहां गया.

अधिकारियों का कहना है कि बरामद कछुए फिलहाल वन विभाग की निगरानी में सुरक्षित हैं. जीआरपी और वन विभाग दोनों मिलकर यह पता लगाने में लगे हैं कि इस घटना के पीछे कौन लोग हो सकते हैं और क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. पुलिस ने रेल परिसर में चेकिंग और कड़ी कर दी है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.