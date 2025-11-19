Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3010485
Zee Bihar Jharkhandबिहार बजट 2023

पटना जंक्शन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, फरक्का एक्सप्रेस से 40 जीवित कछुए बरामद

पटना जंक्शन पर जीआरपी की टीम ने चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान फरक्का एक्सप्रेस की एक बोगी से लावारिस बोरे में बंद 40 जीवित कछुए बरामद किए. किसी भी यात्री ने बोरे से संबंध स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने इसे जब्त कर वन विभाग को सौंप दिया. तस्करी की आशंका के मद्देनजर जांच तेज कर दी गई है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:33 PM IST

Trending Photos

पटना जंक्शन पर फरक्का एक्सप्रेस की बोगी से 40 जीवित कछुए बरामद
पटना जंक्शन पर फरक्का एक्सप्रेस की बोगी से 40 जीवित कछुए बरामद

पटना जंक्शन पर चल रहे विशेष जांच अभियान के दौरान जीआरपी पुलिस को वन्यजीव तस्करी से जुड़ा बड़ा मामला पकड़ने में सफलता मिली है. फरक्का एक्सप्रेस की एक बोगी से पुलिस ने बोरे में बंद 40 जीवित कछुए बरामद किए. यह बोरा बिना किसी मालिक के वहां रखा हुआ था और लगातार चल रही जांच के दौरान पुलिस की नजर उस पर गई.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नियमित जांच के दौरान जब वे बोगी के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें एक कोना संदिग्ध लगा. वहां रखा बोरा किसी यात्री का नहीं लग रहा था. बोरा खोलने पर बड़ी संख्या में जीवित कछुए मिले, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. तुरंत यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने बोरे से अपना संबंध स्वीकार नहीं किया.

जीआरपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी. थोड़ी देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी कछुओं को सुरक्षित तरीके से अपने कब्जे में ले लिया. अधिकारियों ने बताया कि यह मामला वन्यजीव संरक्षण कानून से जुड़ा है और इतनी बड़ी संख्या में कछुओं का एक साथ मिलना तस्करी की आशंका को मजबूत करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जीआरपी डीएसपी भास्कर रंजन ने बताया कि बरामदगी गंभीर मामला है और जांच कई दिशा में चल रही है. अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पुलिस ट्रेन में लगे CCTV फुटेज और प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि बोरा किसने रखा और वह आरोपी कहां गया.

अधिकारियों का कहना है कि बरामद कछुए फिलहाल वन विभाग की निगरानी में सुरक्षित हैं. जीआरपी और वन विभाग दोनों मिलकर यह पता लगाने में लगे हैं कि इस घटना के पीछे कौन लोग हो सकते हैं और क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. पुलिस ने रेल परिसर में चेकिंग और कड़ी कर दी है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

TAGS

patna newsPatna Railway Station

Trending news

Jehanabad news
धूमधाम से हुई थी शादी, फिर शुरू हुआ उत्पीड़न, विवाहिता की हत्या कर ससुराल वाले फरार
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
बिहार के 75 लाख किसानों के खातों में पहुंची पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
CM nitish kumar
सीएम नीतीश फिर से चुने गए NDA विधायक दल के नेता, कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह
Samrat Choudhary
क्या सम्राट चौधरी के रूप में बिहार में भाजपा को मिल गया बड़ा चेहरा?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद 2025 का कैलेंडर तक फाड़कर फेंकना चाहेगा विपक्ष
Bihar News
अब पिंक बस की स्टियरिंग संभालेंगी महिलाएं, निगम ने मांगे आवेदन, ट्रेनिंग का मौका भी
bihar chunav 2025
सबसे अधिक शपथ लेने के मामले में पूरे देश में नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कोई नहीं
Chirag Paswan
'जनता ने विकास चुना, बहानेबाजी नहीं...', विपक्ष पर चिराग पासवान का जोरदार अटैक
nitish kumar
नीतीश+सम्राट+विजय= पहले वाले नीति बनाएंगे, दूसरे वाले लागू करेंगे तो विजय तो होगी ही
Samrat Choudhary
सबसे बड़ी पार्टी बनने पर भी BJP को वो पद मिला, जो संविधान में है ही नहीं