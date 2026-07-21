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वैशाली में 14 साल की छात्रा का अपहरण कर रेप, 3 दिन बाद केस दर्ज, पुलिस की छापेमारी तेज

Vaishali News: वैशाली से नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किये जाने का मामला सामने आया है. जिसको लेकर पीड़ित लड़की के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 21, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:08 PM IST
वैशाली में 14 साल की छात्रा का अपहरण कर रेप, 3 दिन बाद केस दर्ज, पुलिस की छापेमारी तेज
Image Credit: (Z News) वैशाली में 14 साल की छात्रा का अपहरण कर रेपSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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