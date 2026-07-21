/वैशाली में 14 साल की छात्रा का अपहरण कर रेप, 3 दिन बाद केस दर्ज, पुलिस की छापेमारी तेज

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वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 9वीं क्लास की 14 वर्षीय छात्रा को अगवा कर दो युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. आरोपियों की धमकी से डरी-सहमी पीड़िता 3 दिन तक चुप रही. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पढ़ने जा रही थी छात्रा, रास्ते से किया अगवा
मिली जानकारी के अनुसार, घटना 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार की बताई जा रही है. पीड़िता सुबह अपने घर से पढ़ाई के लिए निकली थी. आरोप है कि रास्ते में एक परिचित युवक ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर जबरन उसे बाइक पर बैठा लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.
स्थानीय लोगों ने परिजनों को दी सूचना
बेहोश पड़ी छात्रा पर जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना उसके परिजनों को दी. आनन-फानन में परिजनों ने पीड़िता को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. घटना के बाद आरोपी लगातार पीड़िता और उसके परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे, जिसके डर से पीड़िता तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सकी.
पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
घटना के तीन दिन बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर गोरौल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. महुआ एसडीपीओ (SDPO) संजीव कुमार ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.
FSL टीम कर रही जांच
महुआ के एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. मामले के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) की टीम को लगाया गया है. नामजद आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार