Vaishali News: 16 साल के लड़के ने 13 साल की लड़की का किया रेप, सीढ़ी के नीचे दिया घटना को अंजाम

Vaishali Rape Case News: वैशाली के एक मिडिल स्कूल में नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है. इस रेप की वारदात को अंजाम देने वाला लड़का भी नाबालिग है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 10:51 AM IST

वैशाली जिले में 16 साल के लड़के ने 13 साल की लड़की का किया रेप (सांकेतिक फोटो)
Vaishali/वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के ने नाबालिग लड़की का रेप करने का मामला सामने आया. यहां एक मिडिल स्कूल के परिसर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से गांव के ही एक 16 साल लड़के ने दुष्कर्म किया है. पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत मिलने पर आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

मिडिल स्कूल में हुई की रेप की घटना
रेप की यह वारदात भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिडिल स्कूल में हुई. पीड़िता के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना बुधवार की शाम करीब 6 बजे की है. नाबालिग छात्रा घर से कुछ पैसे लेकर पास की किराना दुकान पर सामान लेने गई थी. सामान लेकर जब वह घर लौट रही थी, तभी रास्ते में घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर गांव के ही आरोपी लड़के ने उसे घेर लिया और मुंह दबाकर उसे जबरन उठा लिया. पास के मिडिल स्कूल परिसर में ले गया. वहीं, स्कूल की सीढ़ी के नीचे ले जाकर उसने रेप किया.

लड़की ने परिजनों को दी जानकारी
घटना के बाद जब लड़की घर लौटी, तो वह भयभीत और सहमी हुई थी. उसके कपड़े देखकर दादी को शक हुआ और उन्होंने उससे कड़ाई से पूछताछ की. इसी बीच जब बच्ची के पिता काम से घर लौटे, तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी.

आरोपी को पुलिस ने दबोचा
नाबालिग के पिता की शिकायत पर महिला थाने की पुलिस ने तुरंत हरकत में आई. पुलिस ने नाबालिग लड़की को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले गई. वहीं, भगवानपुर थाना पुलिस ने रेप के नाबालिग आरोपी को दबोच लिया है. आरोपी अब पुलिस हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

