/बिहार के दागी पुलिसवाले! वैशाली के महनार में नशे के कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप में SHO समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित

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वैशाली के महनार में पुलिस की वर्दी और उनके काम करने के तरीके पर फिर से सवाल उठने लगे हैं. पुलिस मुख्यालय ने महनार पुलिस स्टेशन के SHO, 'डायल 112' के इंचार्ज, एक सब-इंस्पेक्टर, दो कॉन्स्टेबल और चार चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया. अजीब बात यह है कि जिस पुलिस को सूखा नशे के कारोबार के गैर-कानूनी कारोबार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इलाके को नशामुक्त रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही अब जांच के घेरे में है. नशे के कारोबारियों के साथ मिलीभगत के आरोपों में SHO समेत आठ कर्मचारियों के सस्पेंशन ने पुलिस तंत्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है.
पुलिस मुख्यालय ने की कार्रवाई
इसके अलावा, कई दूसरे अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. पुलिस मुख्यालय के स्तर पर जांच और कार्रवाई के बाद, सबसे अहम सवाल यह है कि क्या महनार में सूखे नशे का कारोबार पुलिस की जानकारी के बिना चल रहा था या उनकी मिलीभगत से. मिली जानकारी के अनुसार, आरोपों की जांच के दौरान पीली डायरी, कॉल डिटेल और CCTV फुटेज जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों की पड़ताल की गई.
पुलिस-नशा कारोबारियों के बीच संबंध
इन साक्ष्यों में सामने आए कथित संपर्क और गतिविधियों ने पुलिसकर्मियों और नशा कारोबारियों के बीच संबंधों को लेकर गंभीर संदेह पैदा किया, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई की.
निलंबित पुलिसकर्मियों के नाम
कार्रवाई की पुष्टी करते हुए ग्रामीण एसपी ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मियों में महनार थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह, डायल-112 प्रभारी, एएसआई राजेश कुमार, सिपाही राजीव कुमार,महिला सिपाही निशा कुमारी और चौकीदार रौशन कुमार, राजन पासवान, रघुनाथ कुशवाहा और पुतलेश कुमार शामिल हैं. जांच जारी है. वहीं, इस मामले के बाद अब ये भी एक अहम सवाल है कि सूखे नशे के इस अवैध कारोबार में पुलिस माफिया गठजोड़ की जड़े कहां तक फैली हुई है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह