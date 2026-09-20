/बिहार के दागी पुलिसवाले! वैशाली के महनार में नशे के कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप में SHO समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित

वैशाली के महनार में पुलिस की वर्दी और उनके काम करने के तरीके पर फिर से सवाल उठने लगे हैं. पुलिस मुख्यालय ने महनार पुलिस स्टेशन के SHO, 'डायल 112' के इंचार्ज, एक सब-इंस्पेक्टर, दो कॉन्स्टेबल और चार चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया. अजीब बात यह है कि जिस पुलिस को सूखा नशे के कारोबार के गैर-कानूनी कारोबार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इलाके को नशामुक्त रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, वही अब जांच के घेरे में है. नशे के कारोबारियों के साथ मिलीभगत के आरोपों में SHO समेत आठ कर्मचारियों के सस्पेंशन ने पुलिस तंत्र को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है.