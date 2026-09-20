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बिहार के दागी पुलिसवाले! वैशाली के महनार में नशे के कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप में SHO समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित

वैशाली में पुलिस पर बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. नशे के सौदागरों से मिलीभगत के आरोप में स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) समेत आठ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 20, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:29 PM IST
बिहार के दागी पुलिसवाले! वैशाली के महनार में नशे के कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप में SHO समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित
Image Credit: वैशाली: SHO समेत 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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