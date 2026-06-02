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वाह रे न्याय! 1992 के गुनाह की सजा 2026 में... वैशाली के 84 साल के बुजुर्ग चले जेल, लोगों ने उठाया सवाल

Vaishali News: वैशाली से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 1992 के एक मामले में कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है. इस केस के चार अन्य आरोपियों की मौत हो चुकी है. सिर्फ 84 साल के दीप राय ही जिंदा है, जिन्हें इस उम्र में सजा सुनाई गई है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 02, 2026, 02:20 PM IST

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वैशाली के 84 साल के बुजुर्ग चले जेल
वैशाली के 84 साल के बुजुर्ग चले जेल

Vaishali News: वैशाली जिले से न्याय व्यवस्था की कछुआ चाल को बयां करने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. 1992 के एक गोलीबारी और जानलेवा हमले के मामले में करीब 34 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले के मुख्य आरोपी दीप राय को जो कि अब 84 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. ये खबर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और यूजर्स इसकी आलोचना कर रहे हैं.

जानें क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ये पूरा विवाद 10 मई 1992 से जुड़ा है, जब वैशाली के राघोपुर प्रखंड के जुड़ावनपुर गांव में एक परिवार पर हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला करने और फायरिंग करने का मामला दर्ज हुआ था. इस घटना में कुल 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में पुलिस ने 1993 में चार्जशीट दाखिल की थी. इस लंबी कानूनी लड़ाई और दशकों तक चली अदालती कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों की तो मौत हो चुकी है. फिलहाल सिर्फ दीप राय ही जीवित बचे थे, जिन्हें अब IPC की विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने दोषी बनाया है.

यह भी पढ़ें: मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर

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सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें झुक चुकी कमर और बेहद कमजोर शारीरिक स्थिति वाले 84 वर्षीय दीप राय को दो लोग सहारा देकर सलाखों के पीछे ले जाते दिख रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि जिस उम्र में इंसान को अपनों के सहारे और मेडिकल केयर की सबसे जरूरत होती है, उस उम्र में उन्हें जेल की सजा दी गई है. एक यूजर ने वीडियो के कमेंट में लिखा, 'इतने सालों की देरी के बाद मिलने वाले ऐसे न्याय का क्या फायदा, जहां न्याय की आस में आधी जिंदगी बीत जाए'. कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस फैसले की कड़ी आलोचना की जा रही है.

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