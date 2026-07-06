/वैशाली: राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्स-रे रूम में महिला से बदसलूकी! वायरल वीडियो की जांच जारी

सास का एक्स-रे कराने गई थी अस्पताल

मामला वैशाली जिले के राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है. आरोप है कि एक महिला अपनी सास का एक्स-रे कराने अस्पताल पहुंची थी. इसी दौरान उससे पैसे की मांग की गई. महिला ने आर्थिक तंगी की बात कही तो उसकी मजबूरी का कथित तौर पर गलत फायदा उठाया गया. आरोप है कि अस्पताल के एक्स-रे रूम में उसके साथ अशोभनीय हरकत की गई. इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है.