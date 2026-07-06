/वैशाली: राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्स-रे रूम में महिला से बदसलूकी! वायरल वीडियो की जांच जारी

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वैशाली के राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है. वीडियो को लेकर आरोप है कि एक्स-रे कराने पहुंची एक महिला के साथ अस्पताल के एक्स-रे रूम में स्टाफ ने कथित तौर पर यौन शोषण किया. हालांकि, वीडियो की प्रमाणिकता की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, सिविल सर्जन ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित की है और जांच के आदेश दिए हैं.
सास का एक्स-रे कराने गई थी अस्पताल
मामला वैशाली जिले के राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है. आरोप है कि एक महिला अपनी सास का एक्स-रे कराने अस्पताल पहुंची थी. इसी दौरान उससे पैसे की मांग की गई. महिला ने आर्थिक तंगी की बात कही तो उसकी मजबूरी का कथित तौर पर गलत फायदा उठाया गया. आरोप है कि अस्पताल के एक्स-रे रूम में उसके साथ अशोभनीय हरकत की गई. इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है.
दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
सिविल सर्जन ने पूरे मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम राजापाकर अस्पताल भेजी है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो कब का है, कहां का है और उसमें दिख रहे लोग कौन हैं. फिलहाल, पूरे मामले की जांच की जा रही है. अगर जांच में महिला के साथ शोषण और वायरल वीडियो से जुड़े आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. बता दें कि अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है. जांच रिपोर्ट से ही पूरे मामले की सत्यता का पता चल पाएगा.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह