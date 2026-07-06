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वैशाली: राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्स-रे रूम में महिला से बदसलूकी! वायरल वीडियो की जांच जारी

वैशाली के राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है. वीडियो को लेकर आरोप है कि एक्स-रे कराने पहुंची एक महिला के साथ अस्पताल के एक्स-रे रूम में स्टाफ ने कथित तौर पर यौन शोषण किया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:06 PM IST
वैशाली: राजापाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्स-रे रूम में महिला से बदसलूकी! वायरल वीडियो की जांच जारी
Image Credit: वैशाली न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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