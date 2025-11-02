वैशाली में गरजे अमित शाह, कहा- महागठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है. रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली जिले के महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मानंद उच्च विद्यालय के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया. अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिस गठबंधन में एकता नहीं होती, वह बिहार को कभी एकजुट नहीं रख सकता.” उन्होंने कहा कि बिहार के विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है.

अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत वैशाली की ऐतिहासिक धरती को नमन करते हुए की. उन्होंने कहा कि वैशाली वह भूमि है, जहां से दुनिया में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी. यह वही धरती है जहां भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने अपना जीवन बिताया. उन्होंने कहा कि यह धरती शांति, एकता और विकास का प्रतीक रही है, और इसी भावना से एनडीए बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है.

अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के दलों में लगातार आपसी खींचतान और मतभेद हैं. "जहां एकजुटता नहीं, वहां विकास संभव नहीं. बिहार को एक रखना और आगे बढ़ाना सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ही कर सकता है." उन्होंने कहा कि एनडीए का गठबंधन पांच पांडवों की तरह मजबूत है और सब मिलकर जंगलराज को दोबारा आने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

गृह मंत्री ने अपने संबोधन में लालू-राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि उस दौर में नरसंहार, अपहरण और फिरौती उद्योग का हिस्सा बन गए थे. उन्होंने कहा कि अब वही लोग नए चेहरे और नए कपड़ों में फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं. अमित शाह ने आरोप लगाया कि “लालू यादव ने अगर कुछ किया, तो बस घोटाले किए, चाहे वह चारा घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब घोटाला हो, या बाढ़ राहत घोटाला."

अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बनी तो एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 100 एमएसएमई पार्क और 50 हजार से ज्यादा कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे. साथ ही, कृषि और बुनियादी ढांचे में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ताकि बिहार को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जा सके.

