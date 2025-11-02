Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2985244
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

वैशाली में गरजे अमित शाह, कहा- महागठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा

वैशाली में आयोजित जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में एकता नहीं है और ऐसे दल बिहार को एकजुट नहीं रख सकते.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 04:20 PM IST

Trending Photos

गृह मंत्री अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है. रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैशाली जिले के महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रह्मानंद उच्च विद्यालय के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया. अमित शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि “जिस गठबंधन में एकता नहीं होती, वह बिहार को कभी एकजुट नहीं रख सकता.” उन्होंने कहा कि बिहार के विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एनडीए की सरकार जरूरी है.

अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत वैशाली की ऐतिहासिक धरती को नमन करते हुए की. उन्होंने कहा कि वैशाली वह भूमि है, जहां से दुनिया में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी. यह वही धरती है जहां भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने अपना जीवन बिताया. उन्होंने कहा कि यह धरती शांति, एकता और विकास का प्रतीक रही है, और इसी भावना से एनडीए बिहार को आगे बढ़ाना चाहता है.

अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन के दलों में लगातार आपसी खींचतान और मतभेद हैं. "जहां एकजुटता नहीं, वहां विकास संभव नहीं. बिहार को एक रखना और आगे बढ़ाना सिर्फ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ही कर सकता है." उन्होंने कहा कि एनडीए का गठबंधन पांच पांडवों की तरह मजबूत है और सब मिलकर जंगलराज को दोबारा आने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गृह मंत्री ने अपने संबोधन में लालू-राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि उस दौर में नरसंहार, अपहरण और फिरौती उद्योग का हिस्सा बन गए थे. उन्होंने कहा कि अब वही लोग नए चेहरे और नए कपड़ों में फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं. अमित शाह ने आरोप लगाया कि “लालू यादव ने अगर कुछ किया, तो बस घोटाले किए, चाहे वह चारा घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब घोटाला हो, या बाढ़ राहत घोटाला."

अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर इस बार एनडीए की सरकार बनी तो एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 100 एमएसएमई पार्क और 50 हजार से ज्यादा कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे. साथ ही, कृषि और बुनियादी ढांचे में एक लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा ताकि बिहार को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जा सके.

ये भी पढ़ें- अनंत सिंह की गिरफ्तारी और तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit shahVaishali newsbihar chunav 2025

Trending news

amit shah
वैशाली में गरजे अमित शाह, कहा- महागठबंधन की एकता सिर्फ दिखावा
Tej Pratap Yadav on Anant Singh
अनंत सिंह की गिरफ्तारी और तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर तेज प्रताप की प्रतिक्रिया
bihar chunav 2025
'जंगलराज नए कपड़े और नए वेश में आ रहा है' महुआ में गरजे अमित शाह
bihar chunav 2025
सचिन पायलट ने CM नीतीश को बताया- सत्ता के लालच में लाचार, फ्रेंडली फाइट पर ये कहा
Dularchand Yadav Murder Case
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनंत सिंह, पुलिस ने मांगी थी रिमांड
manoj tiwari
'घर में शपथ ले सकते हैं, कौन उन्हें रोक रहा?', तेजस्वी के दावे पर मनोज तिवारी का तंज
pm modi bihar
'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने CM पद चुरा लिया...', आरा में गरजे PM मोदी
Dularchand Yadav Murder Mokama
नीतीश के सुशासन में न फंसाया जाता है न छोड़ा जाता है: जीतन राम मांझी
bihar chunav 2025
Bihar Politics: नवादा में प्रधानमंत्री करेंगे रैली को संबोधित, महिलाओं में उत्साह
Dularchand Murder Case Mokama
दुलारचंद हत्याकांड में अबतक क्या-क्या हुआ? डिटेल में जानें पूरी टाइमलाइन