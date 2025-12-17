बैंक लूट रोकने में शहीद हुए थे अमिताभ बच्चन! DGP ने किया प्रतिमा का अनावरण, पत्नी को दी सरकारी नौकरी

Viashali News: बैंक लूट के दौरान अपराधियों की गोली से शहीद हुए जवान अमिताभ बच्चन की प्रतिमा का बिहार पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अनावरण किया. साथ ही शहीद जवान अमिताभ बच्चन की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा और विभाग की ओर से लगभग 43 लाख की अनुग्रह राशि का सहयोग भी दिया. सराय थाना की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार के अलावा तिरहुत प्रक्षेत्र के डीआईजी जयंतकांत के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

शहीद जवान अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया

वहीं, कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस कर्मियों को शहीद जवान अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए नसीहत दी. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन अपराध और लोगों की मदद के लिए करें, ना कि सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए.

मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर सरकार चिंतित

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार (DGP Vinay Kumar) ने बताया कि बिहार में अपराध में कमी आई है, लेकिन हर अपराध उनके लिए अहम है. इस दौरान डीजीपी ने मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर सरकार भी चिंतित है. जल्द ही सरकार और पुलिस इस पर कार्रवाई करने जा रही है.

गुंडा बैंक चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

उन्होंने (Bihar DGP Vinay Kumar) साफ-साफ कहा कि गुंडा बैंक चलाकर सूदखोर भारी सूद वसूलते हैं, जिसे देने में असमर्थ लोग इस तरह का कदम उठाते है. लिहाजा, अब पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी.

23 अक्टूबर 2023 को शहीद हुए थे अमिताभ बच्चन!

बता दें कि 23 अक्टूबर 2023 को सराय बाजार में अपराधी बैंक लूट कर भाग रहे थे, इस दौरान सराय थाना में तैनात जवान अमिताभ बच्चन ने अपराधियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी और अपराधियों के गोली के शिकार हुए थे.

