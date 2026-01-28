Advertisement
PMCH से पुलिस को मटन पार्टी देकर फरार हुए कुख्यात प्रिंस के घर चस्पा हुआ इश्तेहार, वैशाली पुलिस ने शुरू की कुर्की की तैयारी

वैशाली पुलिस ने पटना के पीएमसीएच से फरार एक लाख के इनामी अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत के घर इश्तेहार चस्पा किया है. वह सुबोध सिंह गिरोह का शूटर है और उस पर सोना लूट समेत 29 गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो जल्द ही कुर्की-जब्ती की जाएगी.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 07:49 PM IST

PMCH से पुलिस को मटन पार्टी देकर फरार हुए कुख्यात प्रिंस के घर चस्पा हुआ इश्तेहार
PMCH से पुलिस को मटन पार्टी देकर फरार हुए कुख्यात प्रिंस के घर चस्पा हुआ इश्तेहार

वैशाली जिले की पुलिस ने राज्य के एक बड़े अपराधी प्रिंस उर्फ अभिजीत कुमार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. सराय थाना की पुलिस ने बुधवार को गोरौल थाना क्षेत्र के हुसेना खुर्द गांव स्थित प्रिंस के पैतृक घर पर पहुंचकर 'इश्तेहार' चस्पा करने की प्रक्रिया पूरी की. यह कार्रवाई पटना के पीएमसीएच (PMCH) अस्पताल से प्रिंस के फिल्मी अंदाज में फरार होने और कई संगीन मामलों में उसकी संलिप्तता के बाद अदालत के आदेश पर की गई है.

कौन है प्रिंस और क्यों है पुलिस के लिए बड़ी चुनौती?

प्रिंस उर्फ अभिजीत कुमार बिहार और देश के कई अन्य राज्यों में सक्रिय 'सुबोध सिंह सोना लूटकांड गिरोह' का मुख्य शूटर और सरगना सुबोध सिंह का दाहिना हाथ माना जाता है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, प्रिंस पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के कुल 29 मामले दर्ज हैं. वह एक लाख रुपये का इनामी अपराधी है और वैशाली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है. साल 2018 में हाजीपुर कोर्ट परिसर में एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया था. वह बेउर जेल में बंद था, लेकिन सितंबर में इलाज के बहाने पीएमसीएच आने पर उसने सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार होने की योजना को अंजाम दिया था.

मटन पार्टी देकर पुलिस को कमरे में किया था बंद

प्रिंस के पीएमसीएच से फरार होने की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है. बताया जाता है कि 2 सितंबर को जब वह अस्पताल में था, तब उसने अपनी निगरानी में तैनात 8 पुलिसकर्मियों को 'मटन पार्टी' दी थी. खाने-पीने के दौरान उसने बड़ी चालाकी से सभी पुलिसकर्मियों को एक कमरे में बंद कर दिया और फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया. इस घटना के बाद उन सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन तब से प्रिंस लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा है. अब वैशाली पुलिस ने सराय थाना में दर्ज एक हत्या के मामले में प्रिंस के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट से इश्तेहार जारी करवाया है.

ये भी पढ़ें- मधेपुरा में शादी का झांसा देकर मंदिर बुलाया, फिर साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप

करोड़ों के सोना लूटकांड का रहा है मुख्य किरदार

प्रिंस का नाम देश के कुछ सबसे बड़े सोना लूटकांडों से जुड़ा हुआ है. सुबोध सिंह गिरोह ने 2017 से 2023 के बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल (56 किलो), हाजीपुर (55 किलो), राजस्थान के उदयपुर (24 किलो), मध्य प्रदेश के कटनी (16 किलो) और देहरादून (18 किलो) से भारी मात्रा में सोना लूटा था. इन सभी वारदातों में प्रिंस की भूमिका बेहद अहम रही है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि वह तय समय के भीतर सरेंडर नहीं करता है, तो कुर्की-जब्ती की कार्रवाई के तहत उसके घर के दरवाजे-खिड़कियां तक उखाड़ लिए जाएंगे.

इनपुट - राजकुमार सिंह

