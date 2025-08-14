Vaishali News: वैशाली में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का ईनामी बदमाश अरविंद साहनी ढेर

Vaishali Encounter News: वैशाली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक मुठभेड़ में 50 हजार के ईनामी कुख्यात बदमाश अरविंद साहनी को मार गिराया. यह कार्रवाई बिहार एसटीएफ की चार टीमों ने वैशाली पुलिस के साथ मिलकर की. मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक जवान भी घायल हो गया, जिसके हाथ में गोली लगी है.

घटना वैशाली थाना क्षेत्र के चिंतामनीपुर स्कूल के पास स्थित एक बगीचे में हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के सहथा गांव का निवासी अरविंद साहनी यहां छिपा हुआ है. जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, अरविंद साहनी ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और दो गोलियां अरविंद को लग गईं.

गंभीर रूप से घायल अरविंद साहनी को आनन-फानन में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल एसटीएफ जवान को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अरविंद साहनी पर मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज थे. वह इस साल 28 मई को समस्तीपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. तब से बिहार एसटीएफ की टीम उसकी तलाश में थी.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो घटनास्थल की बारीकी से जांच कर रही है. हालांकि पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

