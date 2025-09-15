Hajipur News: हाजीपुर में बिहार पुलिस की STF टीम पर हमला, कुख्यात अपराधी कृष्ण मुरारी को पकड़ने गए थे पुलिसवाले

Attack On STF Team In Hajipur: बिहार में पुलिस टीम पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला हाजीपुर से सामने आया है. यहां बिहार पुलिस की STF टीम पर हमला किया गया है. जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ की टीम यहां कुख्यात अपराधी कृष्ण मुरारी को पकड़ने गई थी. आरोपी के परिवार ने STF टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में STF के दो जवान पंकज और पिंटू कुमार घायल हो गए. दोनों जवानों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमले के बाद भी STF जवानों ने कुख्यात अपराधी और उसकी मां को दबोच लिया. बता दें कि कुख्यात अपराधी कृष्ण मुरारी ने मार्च महीने में मदारपुर में एक डॉक्टर की क्लीनिक में घुस कर उसे गोली मारी थी.

आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहा था. इसी बीच बिहार पुलिस की STF टीम को सूचना मिली कि अपराधी अपने घर आया है. STF टीम जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो आरोपी के परिवार ने एसटीएफ की टीम पर हमला कर दिया. इस हमले में दो पुलिसवाले घायल भी हुए. इसके बाद भी एसटीएफ टीम ने आरोपी को धर दबोचा. यह घटना सदर थाना क्षेत्र के पानापुर लंगा गांव की है. उधर जमुई जिले के चकाई में बीते मंगलवार को माधोपुर चकाई वन प्रक्षेत्र में गश्ती के दौरान वनकर्मियों पर आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया. यह घटना करका मोहनपुर जंगल की बताई जा रही है. वनपाल नितेश कुमार ने चंद्रमंडी थाना में आवेदन देकर बताया कि वे अपने दल के साथ नियमित गश्ती पर निकले थे. दल में धीरेंद्र कुमार, शैलेश कुमार, नीरज कुमार, संजीत कुमार, नवलेश कुमार, विभा कुमारी और विद्या वासिनी तिवारी समेत कई कर्मचारी मौजूद थे.

गश्ती के दौरान जब दल करका मोहनपुर जंगल पहुंचा, तो वहां वनभूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे आदिवासी लोगों को समझाने का प्रयास किया गया. इसी दौरान दर्जनभर लोग अचानक आक्रामक हो गए और उन्होंने हमला बोल दिया. आरोपितों ने वनपाल नितेश कुमार, धीरेंद्र कुमार और शैलेश कुमार को बुरी तरह पीटा. वहीं महिला वनकर्मी विभा कुमारी के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई. मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने पथराव कर वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा गया. इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों की पहचान कर शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

