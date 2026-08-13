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वैशाली में पुलिस टीम पर हमला, चौकीदार के बेटे पर गोली चलाने वाले आरोपी को छुड़ाया

Vaishali Crime News: महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर बजरंगबली चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कुछ असमाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और एक चौकीदार के घर पर गोलीबारी करने वाले अभियुक्त को छुड़ा लिया.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:51 AM IST
वैशाली में पुलिस टीम पर हमला, चौकीदार के बेटे पर गोली चलाने वाले आरोपी को छुड़ाया
Image Credit: वैशाली में पुलिस टीम पर हमला (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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