/Vaishali News: हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, तीन गिरफ्तार

Vaishali Crime News: वैशाली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां मुहर्रम को लेकर डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की पहचान की जा रही है. घटना वैशाली जिले के महनार इलाके की है, जहां मुहर्रम के मद्देनजर प्रशासन द्वारा डीजे जब्ती अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस टीम पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.