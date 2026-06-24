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Vaishali News: हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, तीन गिरफ्तार

बिहार में पुलिस टीम पर हमले की घटना आए दिन सामने आती रहती है. पिछले सप्ताह अररिया जिले में पुलिस पर हमला किया गया था. अब वैशाली से ऐसी ही खबर सामने आई है. यहां डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला कर दिया.

Written ByRajkumar Singh
Published: Jun 24, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:53 AM IST
Vaishali News: हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, तीन गिरफ्तार
Image Credit: Zee Media

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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