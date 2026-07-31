/वैशाली में कुर्सी पर बैठकर बाल कटवा रहा था अभिषेक, फिर हो गया विवाद और नाई ने कनपटी पर चला दिया उस्तरा, हालत गंभीर

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वैशाली के हाजीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बाल कटवाने पहुंचे एक युवक पर नाई ने उस्तरा से हमला कर दिया. मामूली कहासुनी के बाद हुए इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया.
उस्तरा से अभिषेक की कनपटी पर वार
मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के हजपुरा चौक का है. जानकारी के मुताबिक, 18 वर्षीय अभिषेक कुमार बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर पहुंचे थे. इसी दौरान बाल काटने को लेकर नाई से कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नाई ने बाल काटने वाले उस्तरा से अभिषेक की कनपटी पर वार कर दिया. हमले में युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
अस्पताल में युवक का इलाज जारी
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. बेलसर थाना पुलिस ने तत्काल घायल युवक को लालगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया. फिलहाल, युवक का इलाज जारी है. हालांकि, इस मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है.
दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार
वहीं, दूसरी तरफ से सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को एक युवक ने अपने ही दोस्त को पिस्टल से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह