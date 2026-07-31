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वैशाली में कुर्सी पर बैठकर बाल कटवा रहा था अभिषेक, फिर हो गया विवाद और नाई ने कनपटी पर चला दिया उस्तरा, हालत गंभीर

Vaishali News: हाजीपुर में बाल कटवाने सैलून गए युवक पर मामूली विवाद पर नाई ने उस्तरा से हमला कर दिया. नाई ने अभिषेक नाम के युवक की कनपटी पर उस्तरा से वार कर घायल कर दिया. फिलहाल, युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:45 PM IST
वैशाली में कुर्सी पर बैठकर बाल कटवा रहा था अभिषेक, फिर हो गया विवाद और नाई ने कनपटी पर चला दिया उस्तरा, हालत गंभीर
Image Credit: (Z News) बाल कटवाने गए युवक की गर्दन पर नाई ने चलाया उस्तरा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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