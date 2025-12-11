Bihar Air Pollution: दिल्ली का AQI 254 तो बिहार का 259 दर्ज, हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली! पटना का नंबर देखें

Bihar Air Pollution: सर्दी का मौसम आते ही देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है. दिल्ली के कई इलाकों में लगातार AQI 300 के पार दर्ज किया जा रहा है. वायु गुणवत्ता के आंकड़े जारी करने वाली वेबसाइट www.aqi.in के मुताबिक, आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) दिल्ली प्रदेश का AQI 254 दर्ज किया गया है, जबकि बिहार का AQI 259 पर पहुंच गया है. बिहार के हाजीपुर शहर ने तो वायु प्रदूषण ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. यह शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित हवा की लिस्ट में शामिल है.

हाजीपुर में आज AQI 617 दर्ज किया गया है और यह खतरनाक श्रेणी में आता है. हाजीपुर के मौसम की बात करें तो शीतलहर से लोगों का हाल-बेहाल हो रहा है. यहां न्युनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं ह्युमिडिटी 68 फीसदी दर्ज किया जा रहा है. हवा की रफ्तार 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, सुबह-शाम मध्यम से उच्च स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी काफी गिर सकती है.

वहीं राजधानी पटना का AQI 394 दर्ज किया गया है, यह स्तर भी खतरनाक श्रेणी का है. पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि राजधानी आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) पटना सहित अधिकतर भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है. बुधवार (10 दिसंबर) की सुबह पटना समेत कई जिलों में घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई रही, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही और तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली. कोहरे की वजह से ट्रेन, गाड़ी और फ्लाइट सबकी रफ्तार धीमी हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक लगातार न्यूनतम तापमान गिरने से धीरे-धीरे ठंड और बढ़ेगी.