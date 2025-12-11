Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3036857
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Bihar Air Pollution: दिल्ली का AQI 254 तो बिहार का 259 दर्ज, हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली! पटना का नंबर देखें

Bihar Air Quality: बिहार की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है. दिल्ली प्रदेश का AQI 254 दर्ज किया गया है, जबकि बिहार का AQI 259 पर पहुंच गया है. बिहार के हाजीपुर शहर में सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:55 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Air Pollution: सर्दी का मौसम आते ही देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है. दिल्ली के कई इलाकों में लगातार AQI 300 के पार दर्ज किया जा रहा है. वायु गुणवत्ता के आंकड़े जारी करने वाली वेबसाइट www.aqi.in के मुताबिक, आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) दिल्ली प्रदेश का AQI 254 दर्ज किया गया है, जबकि बिहार का AQI 259 पर पहुंच गया है. बिहार के हाजीपुर शहर ने तो वायु प्रदूषण ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. यह शहर देश के 10 सबसे प्रदूषित हवा की लिस्ट में शामिल है.

हाजीपुर में आज AQI 617 दर्ज किया गया है और यह खतरनाक श्रेणी में आता है. हाजीपुर के मौसम की बात करें तो शीतलहर से लोगों का हाल-बेहाल हो रहा है. यहां न्युनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं ह्युमिडिटी 68 फीसदी दर्ज किया जा रहा है. हवा की रफ्तार 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, सुबह-शाम मध्यम से उच्च स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी काफी गिर सकती है.

ये भी पढ़ें- DM अंकल थैंक्यू! पटना में कड़ाके की सर्दी के बीच बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, नया आदेश

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं राजधानी पटना का AQI 394 दर्ज किया गया है, यह स्तर भी खतरनाक श्रेणी का है. पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि राजधानी आज (गुरुवार, 11 दिसंबर) पटना सहित अधिकतर भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है. बुधवार (10 दिसंबर) की सुबह पटना समेत कई जिलों में घने कोहरे की चादर में लिपटी हुई रही, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही और तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली. कोहरे की वजह से ट्रेन, गाड़ी और फ्लाइट सबकी रफ्तार धीमी हो गई है. मौसम विभाग के मुताबिक लगातार न्यूनतम तापमान गिरने से धीरे-धीरे ठंड और बढ़ेगी. 

TAGS

Bihar air pollutionBihar AQIPatna AQI

Trending news

Indigo Airlines
Bihar air pollution
दिल्ली का AQI 254 तो बिहार का 259 दर्ज, हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा जहरीली!
patna school timing
DM अंकल थैंक्यू! पटना में कड़ाके की सर्दी के बीच बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, नया आदेश
Gold silver price
गोल्ड-सिल्वर मार्केट में फिर हलचल! सोना-चांदी के बढ़ते भाव से ग्राहकों खुशियां फीकी
Petrol Diesel price
पटना में फिर बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम, LPG-CNG को लेकर भी बड़ा अपडेट, यहां देखें
Jharkhand Weather
झारखंड में बर्फीली हवाओं का तांड़व, कई जिलों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा
Bihar Weather
कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक, 2 दिनों के बाद बिहार में पड़ेगी हाड़तोड़ सर्दी!
Anant Singh
अनंत सिंह को मिला पहले से छोटा बंगला, 'छोटे सरकार' अब अपनी गौशाला कहां शिफ्ट करेंगे?
Darbhanga News
ठंड, दर्द और लापरवाही के बीच तड़पती रहीं महिलाएं, ऑपरेशन मरीज को छोड़ सो गया सिस्टम
MLA Savitri Devi
आधी रात को CHC पहुंची विधायक सावित्री देवी, बिना कंबल-बेडशीट के मिलीं गर्भवती मरीज