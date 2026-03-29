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Bihar Board 10th Topper: टायर दुकानदार की बेटी ने किया कमाल, वैशाली की शबरीन परवीन ने बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में रचा इतिहास

Bihar Board 10th Result: शबरीन के पिता सज्जाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में पुराने टायरों की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. शबरीन अपने तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 02:57 PM IST

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टॉपर शबरीन परवीन
टॉपर शबरीन परवीन

Bihar Board 10th Result Topper: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने आज (रविवार, 29 मार्च) 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल कुल 81.79% छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं. बिहार बोर्ड के अनुसार, इस साल दो छात्राओं ने संयुक्त तरीके से स्टेट टॉप किया है. जिसमें वैशाली जिले की शबरीन परवीन का भी नाम है. शबरीन परवीन ने पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. शबरीन ने अपनी इस शानदार उपलब्धि से न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाया है, बल्कि उन्होंने पूरे जिले का नाम रोशन किया है. वह चेहरकला प्रखंड के छौराही गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेधावी छात्रा हैं और इसी गांव की मूल निवासी भी हैं.

शबरीन के परिवार की बात करें तो उनके पिता सज्जाद आलम पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में पुराने टायरों की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. यह बात दिलचस्प है कि उनके पिता खुद बिहार विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, जबकि उनकी माता अंगूरी खातून एक गृहणी हैं और उन्होंने भी स्नातक की डिग्री हासिल की है. माता-पिता दोनों का शिक्षित होना शबरीन की शैक्षिक यात्रा में प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है. शबरीन अपने तीन बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़ी हैं, जिस कारण उन पर परिवार की जिम्मेदारियों का भी कुछ भार रहा होगा, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया.

ये भी पढ़ें- Bihar Board: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 81.79% छात्रों को मिली सफलता

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अपनी सफलता का मंत्र बताते हुए शबरीन ने खुलासा किया कि वह प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी के लिए कोचिंग कक्षाओं के साथ-साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों का बखूबी इस्तेमाल किया. यह उनकी कड़ी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की. शबरीन की यह सफलता उन लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा रखते हैं. उनकी उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

शबरीन परवीन की यह उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि यह उन सभी मेहनती छात्रों के लिए एक मिसाल है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते. उनकी कहानी दर्शाती है कि शिक्षा के प्रति समर्पण और सही दिशा में किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता दिलाता है, और वे अपने जिले तथा राज्य के लिए एक गौरव का प्रतीक बन गई हैं.

रिपोर्ट- राजकुमार

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