Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958236
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

'आज रात तेजस्वी यादव को नहीं आएगी नींद, हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में...', प्रशांत किशोर का विस्फोटक बयान

Prashant Kishor News: वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट शनिवार की रात जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज रात तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में असर दिखाने लगेगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 09:28 AM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर (File Photo)
प्रशांत किशोर (File Photo)

Bihar Chunav 2025: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उन्होंने तेजस्वी यादव को जो दवा दी है वह 24 घंटे में असर दिखाने लगेगी और इसी कारण तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगी.

'राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के मां-बाप का सीट'
प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के मां-बाप का सीट है और यहां से तेजस्वी यादव भी चुनाव जीत कर बिहार के उपमुख्यमंत्री बने थे. अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो ऐलान करें कि सिर्फ हम राघोपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. नहीं तो हम समझ जाएंगे की तेजस्वी यादव अपना हार स्वीकार कर लिए हैं. 

'राघोपुर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा'
उन्होंने कहा कि राघोपुर विधानसभा से लोग जीत कर जाते हैं और बिहार के राजा बनते हैं. हम आज राघोपुर आए थे और दिनभर यहां के लोगों से मिले और उनकी समस्या को जाने है. प्रशांत किशोर ने कहा कि कल से राघोपुर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, हमने यहां जो दवा दी है वह 24 घंटा में असर दिखने लगेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: VIDEO: 'गौ कटवा से बेहतर वोट कटवा कहलाना मंजूर', शंकराचार्य का दो टूक बयान

'आज रात तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगा'
जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कि आज रात तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगा, इंतजार कीजिए पेरासिटामोल की तरह दवा 24 घंटे में असर दिखने लगेगी. भले प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े या ना लड़े यहां 24 घंटे के अंदर आपको सुधार दिखने लगेगा.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM-वीवीपैट आवंटित, मतदान तक स्ट्रांग रूम मे रहेंगी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'आज रात तेजस्वी यादव को नहीं आएगी नींद, हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में...'
bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM-वीवीपैट आवंटित, मतदान तक स्ट्रांग रूम मे रहेंगी
Land for job scam
'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में कल आ सकता है फैसला, आज दिल्ली रवाना होंगे लालू और तेजस्वी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक शुरू, धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर चल रही मीटिंग
Tejashwi Yadav
RJD में टिकट बंटवारे पर मंथन, तेजस्वी ने लालू के भरोसेमंद से की बंद कमरे में मीटिंग
AIMIM
AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का सीएम योगी पर हमला
bihar chunav 2025
चिराग को BJP ने दिया झटका! सूत्रों के मुताबिक, इस सीट से BJP विधायक को दिया टिकट
bihar chunav 2025
संजय झा का पलटवार, कहा- तेजस्वी 15 साल के शासन और Land For Job
Ashwini Choubey
'तेजस्वी का हर घर नौकरी वादा झूठ, घुसपैठ से बढ़ी मुस्लिम आबादी': अश्विनी चौबे
Prashant Kishor
उनका वही हाल होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ: प्रशांत किशोर