'आज रात तेजस्वी यादव को नहीं आएगी नींद, हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में...', प्रशांत किशोर का विस्फोटक बयान

Bihar Chunav 2025: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उन्होंने तेजस्वी यादव को जो दवा दी है वह 24 घंटे में असर दिखाने लगेगी और इसी कारण तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगी.

'राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के मां-बाप का सीट'

प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के मां-बाप का सीट है और यहां से तेजस्वी यादव भी चुनाव जीत कर बिहार के उपमुख्यमंत्री बने थे. अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो ऐलान करें कि सिर्फ हम राघोपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. नहीं तो हम समझ जाएंगे की तेजस्वी यादव अपना हार स्वीकार कर लिए हैं.

'राघोपुर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा'

उन्होंने कहा कि राघोपुर विधानसभा से लोग जीत कर जाते हैं और बिहार के राजा बनते हैं. हम आज राघोपुर आए थे और दिनभर यहां के लोगों से मिले और उनकी समस्या को जाने है. प्रशांत किशोर ने कहा कि कल से राघोपुर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, हमने यहां जो दवा दी है वह 24 घंटा में असर दिखने लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: VIDEO: 'गौ कटवा से बेहतर वोट कटवा कहलाना मंजूर', शंकराचार्य का दो टूक बयान

'आज रात तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगा'

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कि आज रात तेजस्वी यादव को नींद नहीं आएगा, इंतजार कीजिए पेरासिटामोल की तरह दवा 24 घंटे में असर दिखने लगेगी. भले प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े या ना लड़े यहां 24 घंटे के अंदर आपको सुधार दिखने लगेगा.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM-वीवीपैट आवंटित, मतदान तक स्ट्रांग रूम मे रहेंगी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!