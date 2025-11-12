Advertisement
Bihar Exit Poll 2025: महुआ में वापसी तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किल! एग्जिट पोल में जीत रहा ये कैंडिडेट

Bihar Election Exit 2025: महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं. अब बिहार के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गए हैं, इसके बाद नतीजों का सभी को इंतजार है. वहीं, एग्जिट पोल में तेज प्रताप यादव के लिए निराशा वाली खबर है.

Nov 12, 2025

तेज प्रताप यादव (File Photo)
Bihar Chunav Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दो फेस में मतदान हुआ. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी. जबकि, 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई थी. जिसके बाद अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिकी है. इस बीच बिहार चुनाव के लिए कई टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियां ने अपने-अपने एग्जिट पोल किए और नतीजे जारी किए. सभी एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की बहुमत के साथ वापसी हो रही है. वहीं, महागठबंधन को एक बार फिर से सत्ता से दूर रहना होगा. खैर, चलिए हम लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव क्या वह अपनी सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे?

AI Politics-News Pinch के एग्जिट पोल अनुसार, महुआ विधानसभा सीट पर पर राजद जीत दर्ज कर रही है. इसका मतलब हुआ कि जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव चुनाव हार रहे हैं! एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार, तेज प्रताप यादव को महागठबंधन में शामिल राजद के मौजूदा विधायक मुकेश रौशन से हार का सामना करना पड़ सकता था.

ध्यान दें कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है. इसके बाद वह अपनी खुद की जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई और उसके बैनर तले चुनाव लड़ा. हालांकि. एग्जिट पोल में तेज प्रताप यादव को भारी निराशा हाथ लगती नजर आ रही है. हालांकि, एग्जिट पोल चुनाव आयोग का नतीजा नहीं होता है, 14 नवंबर को मतगणना में जो नतीजे आएंगे, वह फाइनल होंगे.

कब-कब हुई थी वोटिंग और कितना रहा प्रतिशत
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में संपन्न हुए. जिनमें पहले चरण के मतदान में 6 नवंबर को रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले 27 सालों में सर्वाधिक था. दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ, जिसमें 68.76 प्रतिशत वोटिंग हुई.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

