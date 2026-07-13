/वैशाली: उत्पाद विभाग को जहां कुछ भी नहीं मिला, पुलिस ने उसी घर से निकाला शराब का जखीरा, मिलीभगत की चर्चा तेज

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वैशाली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि उत्पाद विभाग को छापेमारी के दौरान जिस घर में कुछ नहीं मिला, उसी घर से पुलिस शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है. इससे अब उत्पाद विभाग की छापेमारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. शहर के हर चौक-चौराहे पर इसी मामले की चर्चा है. मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के कटारु गांव का है. जानकारी के मुताबिक, रंजीत राय के घर शराब होने की सूचना पर देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की.
स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि टीम कार्रवाई के बाद लौट गई, लेकिन घर में अब भी बड़ी मात्रा में शराब मौजूद थी. इसी बीच इसकी सूचना वैशाली के पुलिस अधीक्षक तक पहुंची. सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर बेलसर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उसी घर में दोबारा तलाशी अभियान चलाया. पुलिस का दावा है कि दूसरी छापेमारी के दौरान मौके से करीब 50 कार्टन शराब और बीयर बरामद की गई.
बताया जा रहा है कि तस्करों ने ईंटों के नीचे शराब की खेप को छिपाकर रखा था. उत्पाद विभाग की टीम को इसका अंदाजा तक नहीं था, लेकिन पुलिस ने पूरे जखीरे का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस की दबिश की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया. पुलिस के मुताबिक, संबंधित शराब कारोबारी की पहचान कर ली गई है. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जाएगी.
वहीं, इतनी बड़ी बरामदगी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि पहली बार उत्पाद विभाग ने छापेमारी की थी, तो इतनी बड़ी खेप वहां कैसे रह गई? हालांकि, उत्पाद विभाग और शराब माफिया की मिलीभगत के आरोप अभी तक आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं. इस संबंध में विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि पहली कार्रवाई में लापरवाही हुई थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था.