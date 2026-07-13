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वैशाली: उत्पाद विभाग को जहां कुछ भी नहीं मिला, पुलिस ने उसी घर से निकाला शराब का जखीरा, मिलीभगत की चर्चा तेज

Vaishali Crime News: वैशाली में उत्पाद विभाग को जिस घर में कुछ नहीं मिला, पुलिस ने उसी घर पर छापेमारी करके करीब 50 कार्टन शराब और बीयर बरामद की है. इतनी बड़ी बरामदगी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि पहली बार उत्पाद विभाग ने छापेमारी की थी, तो इतनी बड़ी खेप वहां कैसे रह गई?

Written ByRajkumar SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 13, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:21 AM IST
वैशाली: उत्पाद विभाग को जहां कुछ भी नहीं मिला, पुलिस ने उसी घर से निकाला शराब का जखीरा, मिलीभगत की चर्चा तेज
Image Credit: वैशाली: उत्पाद विभाग को जहां कुछ भी नहीं मिला, पुलिस ने उसी घर से निकाला शराब का जखीरा (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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