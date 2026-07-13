/वैशाली: उत्पाद विभाग को जहां कुछ भी नहीं मिला, पुलिस ने उसी घर से निकाला शराब का जखीरा, मिलीभगत की चर्चा तेज

वैशाली से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने उत्पाद विभाग की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि उत्पाद विभाग को छापेमारी के दौरान जिस घर में कुछ नहीं मिला, उसी घर से पुलिस शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया है. इससे अब उत्पाद विभाग की छापेमारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं. शहर के हर चौक-चौराहे पर इसी मामले की चर्चा है. मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के कटारु गांव का है. जानकारी के मुताबिक, रंजीत राय के घर शराब होने की सूचना पर देर रात उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की.