/Bihar Flood: वैशाली-सारण में राहत शिविर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पीड़ितों संग खाया खाना

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बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में सीएम सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला हुआ है. 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को मुख्यमंत्री ने वैशाली और सारण में सामुदायिक रसोई का खुद निरीक्षण किया. बाढ़ प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने हाथों से खाना परोसा. इस दौरान सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खुद भी भोजन किया.
4 राहत शिविरों में 2505 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत की व्यवस्था की गई
सीएम सम्राट चौधरी ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम-एसपी को निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को हर सहूलियत मुहैया कराएं. राज्य में बाढ़ प्रभावितों के लिए 226 सामुदायिक रसोई संचालित हो रही हैं. सीएम ने कहा कि अब तक करीब 3.75 लाख लोगों को भोजन कराया गया. 4 राहत शिविरों में 2505 बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आवास, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई.
बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF-SDRF की 37 टीमें तैनात
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बाढ़ प्रभावितों के बीच 81,100 पॉलीथिन सीट और 19 हजार ड्राई राशन पैकेट वितरित किए हैं. आवागमन और आबादी निष्क्रमण के लिए 1602 नावें संचालित की जा रही हैं. बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF-SDRF की 37 टीमें तैनात हैं. साथ ही बाढ़ की स्थिति पर सरकार की लगातार निगरानी जारी है.
पटना में गंगा नदी का जलस्तर अपने उच्चतम बाढ़ स्तर
बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी घाट गेज स्थल पर गंगा नदी का जलस्तर अपने उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) 50.52 मीटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था. इस दौरान जलस्तर 50.58 मीटर रिकॉर्ड किया गया. 7 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे गांधीघाट पर जलस्तर 50.40 मीटर दर्ज किया गया, जो HFL से करीब 12 सेंटीमीटर नीचे है. हालांकि, इसके बाद गंगा के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है.
गंगा के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही
जल संसाधन विभाग के तीन दिवसीय बाढ़ पूर्वानुमान के अनुसार, गांधीघाट पर जलस्तर में गिरावट की यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है. वहीं, पटना जिले के डाउनस्ट्रीम में स्थित हाथीदह गेज स्थल पर भी गंगा के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है. 6 सितंबर को यहां जलस्तर HFL 43.52 मीटर तक पहुंच गया था, जबकि 7 सितंबर की सुबह 10 बजे यह घटकर 43.50 मीटर दर्ज किया गया.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा