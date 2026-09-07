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Bihar Flood: वैशाली-सारण में राहत शिविर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पीड़ितों संग खाया खाना

सीएम सम्राट चौधरी बिहार में बाढ़ क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं. इस दौरान वह वैशाली और सारण जिले में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पहुंचे. यहां पर उन्होंने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया और खुद लोगों को खाना परोसा और खाया भी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:39 PM IST
Bihar Flood: वैशाली-सारण में राहत शिविर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, पीड़ितों संग खाया खाना
Image Credit: बिहार में बाढ़: वैशाली और सारण पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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