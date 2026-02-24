बिहार में शराबबंदी की खुली पोल: वैशाली में थाने से 3 KM दूर चल रही थी शराब की फैक्ट्रियां, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

Vaishali News: बिहार में वर्ष 2016 से लागू शराबबंदी कानून को सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र से सामने आई ताजा घटना ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए है. थाना से महज तीन किलोमीटर दूर दियारा इलाके में अवैध देसी शराब की भट्ठियां धड़ल्ले से चल रही थीं और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी. होली जैसे बड़े त्योहार से पहले वैशाली एसपी विक्रम सिहाग के आदेश पर जब महनार थाने की पुलिस दियारा क्षेत्र में पहुंची तो पुलिस की गाड़ी देखते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां चल रही सभी भट्ठियों को ध्वस्त कर दिया और भारी मात्रा में अवैध शराब व उपकरणों को नष्ट कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से खुला राज

इससे पहले भी इसी दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कई शराब माफियाओं की पहचान भी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद इलाके में शराब बनाने का धंधा जारी रहा. इससे पुलिस की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

ये भी पढ़ें: ज़ी बिहार की खबर का असर: सुगौली में चरस बना ईंट, 9 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

8000 लीटर अवैध शराब नष्ट, उपकरण भी तबाह

छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 8000 लीटर अवैध देसी शराब को नष्ट कर दिया. इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले ड्रम, भट्ठियां और अन्य उपकरणों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ समय के लिए अवैध कारोबार पर रोक जरूर लगी है, लेकिन यह भी साफ हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस धंधे की जानकारी स्थानीय पुलिस को पहले क्यों नहीं थी.

महनार थाना पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

थाना से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर अवैध शराब का कारोबार फलता-फूलता रहा और पुलिस अनजान बनी रही, यह बात लोगों को खटक रही है. स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि पुलिस की ढीली निगरानी और कथित खराब रवैये के कारण शराब माफियाओं के हौसले बुलंद थे. अब सवाल उठ रहा है कि क्या वैशाली में शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल हो चुका है या फिर कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित है.

रिपोर्ट: