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वैशालीः युवती ने पुलिस से मांगी सुरक्षा तो थाने में प्रेमी से करा दी शादी, अब पुलिसवालों की जाएगी नौकरी!

Vaishali Love Story: पुलिस स्टेशन में शादी कराना पुलिस वालों को भारी पड़ गया है. घटना का वीडियो वायरल होते ही एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं. कानून के जानकारों के मुताबिक, इस मामले में दोषी पाए जाने पर पुलिसवालों की नौकरी तक जा सकती है.

Written By  Rajkumar Singh|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 02:12 PM IST

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वैशाली में पुलिस स्टेशन बना मैरिज हॉल!
वैशाली में पुलिस स्टेशन बना मैरिज हॉल!

Marriage In Vaishali Police Station: वैशाली जिले से प्रेम-प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो पुलिसवालों के लिए परेशानी का सबब बन गया है. दरअसल, जिले की करताहां थाना पुलिस के पास मुजफ्फरपुर की एक युवती सुरक्षा मांगने आई थी. लड़की ने पुलिस को बताया था कि उसका करताहां थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी छोटू कुमार से प्रेम-प्रसंग चल रहा है. दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घरवाले इजाजत नहीं दे रहे हैं. युवती ने पुलिस से सुरक्षा देने और शादी कराने की मांग की. जिस पर पुलिसवालों ने लड़के को थाने बुलाया और वहीं पर उसकी युवती से शादी करा दी. 

बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बातचीत की और सहमति बनने के बाद थाना परिसर में ही शादी की प्रक्रिया पूरी कराई गई. थाना परिसर में मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों के सामने युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया. हालांकि, इस दौरान युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे. जैसे ही थाना परिसर में शादी की खबर फैली, वहां स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. 

ये भी पढ़ें- Vaishali: पति ने जमीन बेचकर बनाया BPSC टीचर, अब प्रेमी के साथ पकड़ी गई पत्नी!

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थाना परिसर में हुई इस शादी को लेकर जहां कुछ लोग पुलिस की पहल की सराहना कर रहे हैं, वहीं कई कानून जानकार इसे नियम और प्रक्रिया के खिलाफ बता रहे हैं. कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है. अगर बालिग युवक-युवती सुरक्षा मांगते हैं तो पुलिस उन्हें सुरक्षा दे सकती है, लेकिन थाना परिसर में शादी कराना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इस मामले में अधिवक्ता संतोष कुमार ने कहा कि थाना परिसर को मैरिज ब्यूरो की तरह इस्तेमाल करना, पुलिस सेवा नियमों और प्रक्रिया के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच भी हो सकती है. 

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि भारतीय कानून के तहत थाने में की गई शादी को सीधे तौर पर कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है. अगर लड़का-लड़की बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें 'स्पेशल मैरिज एक्ट' या 'हिंदू मैरिज एक्ट' के अंतर्गत कोर्ट मैरिज या आर्य समाज मंदिर में विवाह का विकल्प चुनना चाहिए. वहीं पुलिस दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर और बांड भरवाकर यह कदम उठाती है, ताकि भविष्य में कोई विवाद या जान-माल का खतरा न रहे.

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