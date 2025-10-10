Bihar Chunav 2025: 'कभी कुकुरमुत्ता पार्टी कहते थे, आज भयभीत हैं...' जन सुराज प्रत्याशी ने किया जीत का दावा

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सूची जारी होते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं गम देखा जा रहा है तो कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है. पार्टी ने बिहार शरीफ विधानसभा सीट से दिनेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. टिकट की घोषणा के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर पार्टी नेतृत्व और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया. जन सुराज के प्रत्याशी दिनेश कुमार ने कहा जिस वक्त मैं इस पार्टी में जुड़ा था, तब लोग जन सुराज को कुकुरमुत्ता की तरह पनपने वाली पार्टी कहते थे, लेकिन आज यही पार्टी पूरे बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है.

दिनेश कुमार ने कहा कि जिन दलों ने हमें हल्के में लिया था, अब वही दल भयभीत हैं. उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज पार्टी जनता की उस आवाज को उठा रही है, जिसे सुनने से पारंपरिक पार्टियां कतरा रही हैं. दिनेश कुमार ने बिहार शरीफ के मौजूदा विधायक डॉ. सुनील कुमार पर निशाना साधते हुए कहा पिछले 20 सालों से वे विधायक हैं, लेकिन इलाके की कई जटिल समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं. जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल तय है.

बता दें कि जन सुराज ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को अपने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की. लिस्ट जारी होने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए जन सुराज ने जो प्रयास शुरु किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है. उन्होंने कहा कि हमने बिहार में लोगों से जो वादा किया था कि उसके अनुरूप वो सूची है. इसमें सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी दी गई है. टिकट उनको दिया गया है, जिन्होंने पिछले करीब 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जन सुराज को आगे बढ़ाने में मेहनत की है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

