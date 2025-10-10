Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2955323
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Bihar Chunav 2025: 'कभी कुकुरमुत्ता पार्टी कहते थे, आज भयभीत हैं...' जन सुराज प्रत्याशी ने किया जीत का दावा

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार शरीफ विधानसभा सीट से जन सुराज के प्रत्याशी दिनेश कुमार ने कहा कि जिन दलों ने हमें हल्के में लिया था, अब वही दल भयभीत हैं. उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल तय है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:16 AM IST

Trending Photos

जन सुराज प्रत्याशी दिनेश कुमार
जन सुराज प्रत्याशी दिनेश कुमार

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Candidate: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर जन सुराज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. सूची जारी होते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं गम देखा जा रहा है तो कहीं खुशी की लहर देखी जा रही है. पार्टी ने बिहार शरीफ विधानसभा सीट से दिनेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. टिकट की घोषणा के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर पार्टी नेतृत्व और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया. जन सुराज के प्रत्याशी दिनेश कुमार ने कहा जिस वक्त मैं इस पार्टी में जुड़ा था, तब लोग जन सुराज को कुकुरमुत्ता की तरह पनपने वाली पार्टी कहते थे, लेकिन आज यही पार्टी पूरे बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है.

दिनेश कुमार ने कहा कि जिन दलों ने हमें हल्के में लिया था, अब वही दल भयभीत हैं. उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज पार्टी जनता की उस आवाज को उठा रही है, जिसे सुनने से पारंपरिक पार्टियां कतरा रही हैं. दिनेश कुमार ने बिहार शरीफ के मौजूदा विधायक डॉ. सुनील कुमार पर निशाना साधते हुए कहा पिछले 20 सालों से वे विधायक हैं, लेकिन इलाके की कई जटिल समस्याएं अब भी अनसुलझी हैं. जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल तय है.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया आज से, NDA में चिराग-मांझी सब सेट! महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा पेंच

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि जन सुराज ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को अपने 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की. लिस्ट जारी होने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बदलाव के लिए जन सुराज ने जो प्रयास शुरु किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है. उन्होंने कहा कि हमने बिहार में लोगों से जो वादा किया था कि उसके अनुरूप वो सूची है. इसमें सभी वर्ग के लोगों को भागीदारी दी गई है. टिकट उनको दिया गया है, जिन्होंने पिछले करीब 2 वर्षों में सबसे ज्यादा जन सुराज को आगे बढ़ाने में मेहनत की है.

रिपोर्ट- ऋषिकेश

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Chuanv 2025Jan SurajBihar Sharif Seat

Trending news

Bihar Chuanv 2025
'कभी कुकुरमुत्ता पार्टी कहते थे, आज भयभीत हैं...' जन सुराज प्रत्याशी का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन आज से शुरू, 06 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया आज से, NDA में चिराग-मांझी सब सेट! महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा पेंच
bihar chunav 2025
चुनाव से पहले चिराग के संभावित उम्मीदवार को बंगाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें कारण
Bagaha News
Bagaha: पुलिस टीम पर हमला करने के फरार आरोपी सलमान के घर की कुर्की जब्ती
jehanabad crime news
Jehanabad: निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार
jehanabad crime news
Jehanabad: सनकी युवक ने दो भाइयों पर किया चाकू से हमला, एक की हालत गंभीर
bihar chunav 2025
Gaya Town Assembly Seat: गया शहर में आध्यात्मिकता और इतिहास के साथ सियासी जंग
Munger News
Munger: गया-हावड़ा एक्सप्रेस से कटकर युवक की मौत, घंटों तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव
Akanksha Puri
Akanksha Puri: आकांक्षा पुरी का नया गाना 'जन्नतां नसीब' रिलीज