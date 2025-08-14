Bihar SIR: तेजस्वी ने फोड़ा एक और बम, NDA सांसद वीणा देवी के पास भी दो वोटर कार्ड का दावा

NDA MP Veena Devi Two Voter Card: बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सांसद वीणा देवी के पास भी दो EPIC नंबर हैं, मतलब दो वोटर कार्ड हैं. तेजस्वी के मुताबिक, वीणा देवी दो अलग-अलग जिलों की वोटर हैं और दोनों वोटर कार्ड में उम्र भी अलग-अलग है. मतदाता सूची पुनरीक्षण में इन्होंने दो अलग-अलग फॉर्म पर दो अलग-अलग साइन किए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि क्या इन दो अलग-अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए हैं या सांसद साहिबा ने खुद साइन किए हैं.

चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने पूछा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में दो अलग-अलग वोटर कार्ड के साथ, दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, दो अलग-अलग उम्र के साथ इनके दो अलग-अलग वोट कैसे बन गए? उन्होंने कहा कि क्या यह चुनाव आयोग द्वारा BJP-NDA को जिताने के लिए की गई धांधली, फर्जीवाड़ा और मिलीभगत नहीं है? क्या चुनाव आयोग फैक्ट चेक करके इन्हें दो जगह से दो अलग-अलग नोटिस देगा? तेजस्वी ने बुधवार (13 अगस्त) की देररात एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वीणा देवी के पास दो अलग-अलग EPIC आईडी- UTO1134543 और GSB1037894 हैं. उन्होंने यह भी कहा कि ये दो वोटर आईडी कार्ड दो अलग-अलग जिलों और दो अलग-अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े हैं.

इससे पहले तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के वोटर आईडी कार्ड को लेकर दावा किया था. उन्होंने दावा किया था कि निर्मला देवी के एक ही विधानसभा क्षेत्र में दो वोटर आईडी हैं, जिनमें उनकी उम्र 48 और 45 वर्ष दर्ज है. जिसके बाद जिला चुनाव आयोग ने मेयर को नोटिस भी जारी किया है. तेजस्वी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी EPIC नंबर होने का दावा किया था. जिस पर विजय सिन्हा ने बताया था कि उन्होंने एक जिले से अपना नाम कटवाने का आवेदन कर रखा है. वहीं तेजस्वी यादव ने खुद भी दो वोटर कार्ड रखते हैं. उन्होंने गलती से यह रहस्य खुद ही उजागर कर दिया था.

