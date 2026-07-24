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बिहार में छात्र आंदोलन के बीच वैशाली पुलिस अलर्ट, हाजीपुर में SP ने रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल का किया आयोजन

Vaishali News: बिहार में छात्र आंदोलन के बीच वैशाली पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई. हाजीपुर में SP शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल आयोजित की गई. संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने दंगा नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों का प्रदर्शन किया.

Written ByRajkumar SinghEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 24, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:32 AM IST
बिहार में छात्र आंदोलन के बीच वैशाली पुलिस अलर्ट, हाजीपुर में SP ने रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल का किया आयोजन
Image Credit: बिहार में छात्र आंदोलन के बीच वैशाली पुलिस अलर्ट

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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