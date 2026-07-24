/बिहार में छात्र आंदोलन के बीच वैशाली पुलिस अलर्ट, हाजीपुर में SP ने रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल का किया आयोजन

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Vaishali News: बिहार के कई जिलों, खासकर पटना में छात्र आंदोलन और प्रदर्शनों के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी हाई अलर्ट का असर अब वैशाली में भी साफ दिखाई दे रहा है. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए हाजीपुर शहर में पुलिस ने अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए दंगा नियंत्रण (रॉयट कंट्रोल) की व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की.
गुरुवार को हाजीपुर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का बड़ा सुरक्षा अभ्यास देखने को मिला. SP शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल ने रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया. इस दौरान जवानों को आपात स्थिति में तेजी से घटनास्थल पर पहुंचने, हालात का आकलन करने और कम समय में कानून-व्यवस्था बहाल करने का प्रशिक्षण दिया गया.
यह मॉक ड्रिल न्यू गंडक पोस्ट, महुआ मोड़, जढ़आ मोड़, समाहरणालय परिसर समेत शहर के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर आयोजित की गई. अभ्यास के दौरान पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन भी किया गया. अधिकारियों ने अलग-अलग परिस्थितियों से निपटने की रणनीति का अभ्यास किया.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी विधि-व्यवस्था की चुनौती का पेशेवर ढंग से सामना करने के लिए पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रखना है. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), सदर-1 SDPO, स्पेशल क्राइम सह साइबर क्राइम डीएसपी, अन्य डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे. बिहार में छात्र आंदोलन के बीच जारी हाई अलर्ट को देखते हुए वैशाली पुलिस की यह मॉक ड्रिल इस बात का संकेत है कि जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है.