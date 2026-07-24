/बिहार में छात्र आंदोलन के बीच वैशाली पुलिस अलर्ट, हाजीपुर में SP ने रॉयट कंट्रोल मॉक ड्रिल का किया आयोजन

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी विधि-व्यवस्था की चुनौती का पेशेवर ढंग से सामना करने के लिए पुलिस बल को पूरी तरह तैयार रखना है. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), सदर-1 SDPO, स्पेशल क्राइम सह साइबर क्राइम डीएसपी, अन्य डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे. बिहार में छात्र आंदोलन के बीच जारी हाई अलर्ट को देखते हुए वैशाली पुलिस की यह मॉक ड्रिल इस बात का संकेत है कि जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है.