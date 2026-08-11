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लघु जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में दस्तावेजों की जांच जारी

Vaisali News: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसवीयू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. बांका प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के पटना, वैशाली और बांका स्थित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 11, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:19 PM IST
लघु जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में दस्तावेजों की जांच जारी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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