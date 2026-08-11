/लघु जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में दस्तावेजों की जांच जारी

राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित जगत नंदनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में SUV की टीम तलाशी ले रही है. इसके अलावा बेउर इलाके में स्थित छह मंजिला मकान को भी जांच के दायरे में लिया गया है. वहीं वैशाली जिले के पातेपुर स्थित हरेंद्र कुमार के पैतृक आवास और बांका में स्थित उनके सरकारी कार्यालय तथा सरकारी आवास की भी तलाशी ली जा रही है. टीम सभी ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े कागजात की बारीकी से जांच कर रही है.