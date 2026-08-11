/लघु जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हरेंद्र कुमार के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में दस्तावेजों की जांच जारी

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Vaisali News: भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में विशेष निगरानी इकाई यानी SUV की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में बांका प्रमंडल में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में SUV ने बड़ी कार्ररवाई शुरू की है. मंगलवार को SUV की टीम ने उनके चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की. यह कार्रवाई पटना, वैशाली और बांका में अलग-अलग स्थानों पर की जा रही है.
राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित जगत नंदनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में SUV की टीम तलाशी ले रही है. इसके अलावा बेउर इलाके में स्थित छह मंजिला मकान को भी जांच के दायरे में लिया गया है. वहीं वैशाली जिले के पातेपुर स्थित हरेंद्र कुमार के पैतृक आवास और बांका में स्थित उनके सरकारी कार्यालय तथा सरकारी आवास की भी तलाशी ली जा रही है. टीम सभी ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े कागजात की बारीकी से जांच कर रही है.
सुत्रों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सोने-चांदी के आभूषण मिलने की सुचना सामने आई है. हलांकि, इन बरामदगी की अभी तक SUV की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. जांच टीम, संपति, बैंक खाते और जमीन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है, ताकि कार्यपालक अभियंता की आय और उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों के बीच किसी तरह के अंतर का पता लगाया जा सके.
SUV की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के तहत की जा रही है. फिलहाल सभी ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी तथा कुल संपत्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. SUV की रिपोर्ट और आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही यह पता चलेगा कि छापेमारी में कितनी संपत्ति, दस्तावेज या अन्य सामान बरामद हुआ है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा