Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप वाले जनशक्ति जनता दल ने किस सीट से किसको दिया​ टिकट, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Party Candidate List: राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राज्य की राजनीति में अपना मुकद्दर तय करते हुए पहले अपनी पार्टी बनाई और अब 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है. जनशक्ति जनता दल की जो पहली लिस्ट सामने आई है, उसके अनुसार वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे. 15 अक्टूबर को तेज प्रताप यादव अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. इस खबर में आप जनशक्ति जनता दल के सभी 21 प्रत्याशियों की लिस्ट आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने किस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारा है.

बता दें कि बिहार में मतदान दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. 14 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

ये रही जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट: