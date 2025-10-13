Advertisement
Bihar Chunav 2025: तेज प्रताप वाले जनशक्ति जनता दल ने किस सीट से किसको दिया​ टिकट, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 Janshakti Janta Dal Candidate List: लालू परिवार और उनकी पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव राजनीति में अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस बार के चुनाव से पहले उन्होंने नई पार्टी बनाई है और अब महागठबंधन की मजबूत सीटों पर प्रत्याशी भी उतार दिए हैं.

Last Updated: Oct 13, 2025, 07:14 PM IST

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Party Candidate List: राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राज्य की राजनीति में अपना मुकद्दर तय करते हुए पहले अपनी पार्टी बनाई और अब 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है. जनशक्ति जनता दल की जो पहली लिस्ट सामने आई है, उसके अनुसार वे महुआ विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे. 15 अक्टूबर को तेज प्रताप यादव अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. इस खबर में आप जनशक्ति जनता दल के सभी 21 प्रत्याशियों की लिस्ट आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने किस सीट से किसको चुनावी मैदान में उतारा है.

बता दें कि बिहार में मतदान दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. 14 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

ये रही जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट: 

Sr. No. विधानसभा सीट का नाम कैंडिडेट का नाम
1 महुआ  तेज प्रताप यादव 
2 बेलसंड  विकास कुमार कवि 
3 शाहपुर  मदन यादव 
4 बख्तियारपुर  डॉ. गुलशन यादव 
5 बिक्रमगंज अजीत कुशवाहा 
6 जगदीशपुर नीरज राय
7 अत्री अविनाश 
8 वजीरगंज प्रेम कुमार 
9 बेनीपुर अवध किशोर झा 
10 मनेर शंकर यादव
11 डुमरांव दिनेश कुमार सूर्या 
12 गोबिंदगंज आशुतोष
13 पटना साहिब मीनू कुमारी (अधिवक्ता)
14 मधेपुरा संजय यादव
15 नरकटियागंज  तौफीक रहमान
16 बरौली धर्मेन्द्र क्रांतिकारी
17 कुचायकोट ब्रज बिहारी भट्ट
18 हिसुआ रवि राज कुमार
19 महनार जय सिंह राठी
20 बनियापुर पुष्पा कुमारी
21 मोहिउद्दीन नगर सुरुचि यादव
 
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tej Pratap Yadavbihar chunav 2025Janshakti Janta Dal Candidate List

