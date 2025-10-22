Advertisement
Vaishali

वैशाली में बीजेपी के प्रचार गाड़ी पर हमला, पोस्टर फाड़े और चालक से की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दौलतपुर में भाजपा प्रचार गाड़ी पर अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने गाड़ी के पोस्टर फाड़े, चालक से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. चालक ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:47 PM IST

Trending Photos

बीजेपी प्रचार गाड़ी पर हमला
बीजेपी प्रचार गाड़ी पर हमला

वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के दौलतपुर दुर्गा मंदिर के पास कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने भाजपा के प्रचार वाहन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने न केवल प्रचार गाड़ी में लगे पोस्टर फाड़ दिए, बल्कि चालक की पिटाई कर दी और उसे जान से मारने की धमकी दी. यह घटना उस समय हुई जब गाड़ी भाजपा प्रत्याशी अवधेश सिंह के प्रचार के लिए इलाके में घूम रही थी.

पीड़ित चालक मेघन राय ने बताया कि वह टोटो गाड़ी से भाजपा प्रत्याशी का प्रचार कर रहा था. जब वह दौलतपुर दुर्गा मंदिर के पास पहुंचा, तभी पांच बाइक सवार युवक अचानक पहुंचे और गाड़ी को रोक लिया. उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी और गाड़ी में लगे प्रचार पोस्टर को फाड़ने लगे. चालक ने बताया कि सभी युवकों ने हरे रंग का गमछा बांध रखा था और उन्होंने धमकी दी कि “अगर दोबारा इस इलाके में प्रचार किया तो जान से मार देंगे.”

घटना के बाद चालक मेघन राय अपनी टोटो गाड़ी लेकर सीधे सदर थाने पहुंचा और पूरी आपबीती पुलिस को बताई. पुलिस ने मामले में अज्ञात पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया. पार्टी नेताओं ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और चुनाव प्रचार को बाधित करने की कोशिश है. भाजपा ने प्रशासन से हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित चालक को सुरक्षा देने की मांग की है. पार्टी नेताओं ने कहा कि विरोधियों के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए हिंसा का सहारा लिया जा रहा है.

सदर पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर दी गई है. आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके. पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है.

इनपुट- राजकुमार सिंह

ये भी पढ़ें- गायघाट में गरजे ललन सिंह, कहा- तेजस्वी का फार्मूला अब भी वही 'जमीन दो, नौकरी लो'

