हत्या या आत्महत्या: पत्नी के स्कूल जाने के बाद खून से लथपथ मिला BJP नेता का शव, परिजन बोले- काफी दिनों से डिप्रेशन में थे

Vaishali News: वैशाली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पत्नी के स्कूल जाने के बाद BJP नेता का शव खून से लथपथ मिला. परिजनों का कहना है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थे.
Vaishali Crime News: खबर वैशाली से है, जहां भाजपा नेता सह दवा व्यवसाई राजीव कुमार की मौत से सनसनी फैल गई है. हाजीपुर शहर के नवीन सिनेमा रोड स्थित आवास पर राजीव का शव खून से लथपथ हाल में मिला और गला बुरी तरह रेता गया था. इधर घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार नगर थाना की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है.
डिप्रेशन में चल रहे थे राजीव कुमार
एसडीपीओ ने बताया कि हत्या और आत्महत्या के ऐंगल पर जांच की जा रही है क्योंकि जिस तरह गला रेता गया है, वह काफी रेयर है. लेकिन परिजनों ने बताया है कि राजीव काफी दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे और आज जब पत्नी स्कूल चली गई तब राजीव ने खुद का गला रेत कर खुदकुशी कर ली. बता दें कि मृतक राजीव के बड़े भाई अजित सिंह भाजपा के कद्दावर नेता है. लिहाजा हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
बहरहाल, पुलिस ने मृतक के बेटे और अन्य परिजनों का बयान दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. साथ ही, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. अब आखिरी ये मामला सुसाइड का है या फिर किसी की सोची-समझी साजिश, इसका खुलासा तो जांच होने के बाद ही होगा. पुलिस हर पहलू से इसी जांच कर रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह
