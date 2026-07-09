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हाजीपुरः किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी से इलाके में दहशत, पुलिस को मौके से 2 जिंदा बम मिले

वैशाली के हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर में देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को मौके से दो जिंदा बम मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

Written ByRajkumar SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:49 AM IST
हाजीपुरः किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी से इलाके में दहशत, पुलिस को मौके से 2 जिंदा बम मिले
Image Credit: हाजीपुरः किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी से इलाके में दहशत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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