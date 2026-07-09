/हाजीपुरः किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी से इलाके में दहशत, पुलिस को मौके से 2 जिंदा बम मिले

वैशाली के हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर में देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को मौके से दो जिंदा बम मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है. पीड़ित उदय मिश्रा के अनुसार, उनके घर के बाहर चार बम फेंके गए. पहले उन्हें लगा कि किसी ट्रक का टायर फटा है या पटाखे चलाए गए हैं, लेकिन सुबह बाहर निकलने पर सुतली, शीशे और टूटे हुए सामान बिखरे मिले.