/हाजीपुरः किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी से इलाके में दहशत, पुलिस को मौके से 2 जिंदा बम मिले

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वैशाली के हाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर में देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक किराना दुकानदार के घर पर बमबाजी कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी. राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को मौके से दो जिंदा बम मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की बताई जा रही है. पीड़ित उदय मिश्रा के अनुसार, उनके घर के बाहर चार बम फेंके गए. पहले उन्हें लगा कि किसी ट्रक का टायर फटा है या पटाखे चलाए गए हैं, लेकिन सुबह बाहर निकलने पर सुतली, शीशे और टूटे हुए सामान बिखरे मिले.
सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से दो विस्फोटित बमों के अवशेष और दो जिंदा सुतली बम बरामद किए. जिंदा बमों को सुरक्षित निष्क्रिय कराने के लिए बम स्क्वायड और एफएसएल टीम को बुलाया गया है.सुबोध कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पुराने विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उदय मिश्रा के पुत्र पर पहले से तीन से अधिक मामले दर्ज हैं. घर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी क्षतिग्रस्त मिला है, जिससे उसके साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है.
वहीं, पीड़ित उदय मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की साजिश रची जा रही है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए इलाके में अवैध सामान और नशीले पदार्थों की खुलेआम बिक्री का भी आरोप लगाया है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है.