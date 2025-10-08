'अब समय आ गया है...', रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग ने कुछ यूं किया पिता को याद

Ramvilas Paswan Death Anniversary: लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक (LJP (R)) और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बुधवार यानी आज (8 अक्टूबर) पुण्यतिथि है. इस मौके पर उनके बेटे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी भावुक नजर आए. चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. पिता का जिक्र करते हुए उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया.

चिराग का भावुक पोस्ट

चिराग पासवान ने लिखा- पापा, आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन. मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन “बिहार फ़र्स्ट, बिहारी फ़र्स्ट” को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं. बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है उसे धरातल पर उतारने का. आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है.

यह भी पढ़ें: 14 नवंबर को बिहार के लोग रचने जा रहे हैं इतिहास: RJD नेता तेजस्वी यादव

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार चुनाव का भी किया जिक्र

उन्होंने आगे लिखा- बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है. आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है . बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपनों को साकार करने का अवसर है. आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं. पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके. पापा, आपकी प्रेरणा - आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे. साथ ही चिराग ने एक अन्य पोस्ट में पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत. जीना है तो मरना सीखो, कदम-कदम पर लड़ना सीखो.