वैशाली में नगर पंचायत अध्यक्ष पर फायरिंग का दावा, मौके से कारतूस बरामद पर ग्रामीणों ने कहा- 'गोली चली ही नहीं'

Vaishali News: वैशाली जिले के गरौल थाना क्षेत्र नगर पंचायत अध्यक्ष नागेन्द्र दास का आरोप है कि गुड्डू झा अपने चार साथियों के साथ बाइक से उनके दरवाजे पर पहुंचे और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:39 PM IST

Hajipuri News: वैशाली के गरौल नगर पंचायत अध्यक्ष नागेन्द्र दास ने अपने ऊपर अंधाधुंध फायरिंग का सनसनीखेज आरोप लगाया है. अध्यक्ष का दावा है कि बाइक सवार बदमाशों ने उनके दरवाजे पर पहुंचकर चार राउंड गोलियां चलाईं. हालांकि इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने गोली चलने की बात से इनकार कर दिया है.

दरअसल, घटना वैशाली जिले के गरौल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. नगर पंचायत अध्यक्ष नागेन्द्र दास का आरोप है कि गुड्डू झा अपने चार साथियों के साथ बाइक से उनके दरवाजे पर पहुंचे और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. उस समय वहां पार्षद मुकेश कुमार, नितेश जी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

नागेन्द्र दास का दावा है कि बदमाशों ने करीब चार राउंड फायरिंग की और उसके बाद मौके से फरार हो गए.घटना की सूचना मिलते ही गरौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी. पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, जिससे मामले ने और भी तूल पकड़ लिया है. लेकिन इस पूरे मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की.

स्थानीय ग्रामीणों ने साफ तौर पर गोली चलने की बात से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने किसी तरह की गोली की आवाज नहीं सुनी.फिलहाल नगर पंचायत अध्यक्ष नागेन्द्र दास ने इस मामले में गरौल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

यह भी पढ़ें: Bettiah News: नरकटियागंज की बेटी का कमाल, दिल्ली की ACP अपूर्वा वर्मा बनीं IAS

