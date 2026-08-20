/बादल फटा अरुणाचल में, कहर टूटा वैशाली में: दिबांग वैली में बहे अग्निवीर आदित्य, 5 दिन बाद भी सुराग नहीं

14 अगस्त को ही हुई थी आखिरी बात

आदित्य महज 6 माह पहले ही अपनी ड्यूटी पर गए थे और आने वाले 22 अगस्त को छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वे इस भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए. लापता जवान की मां ने बताया कि बेटे से उनकी आखिरी बार बात 14 अगस्त को ही हुई थी, जिसमें आदित्य ने सब कुछ ठीक होने और चिंता न करने की बात कही थी. वहीं, आदित्य के पिता आशुतोष कुमार ने बताया कि 14 अगस्त को ही सेना के अधिकारियों ने फोन कर इस दर्दनाक घटना की सूचना दी थी और बताया था कि लापता पांचों जवानों की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आदित्य का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.