/बादल फटा अरुणाचल में, कहर टूटा वैशाली में: दिबांग वैली में बहे अग्निवीर आदित्य, 5 दिन बाद भी सुराग नहीं

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14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ में सेना के सात जवान बह गए. इनमें से दो जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन पांच जवान तेज बहाव में लापता हो गए. लापता जवानों में बिहार के वैशाली जिले के लाल आदित्य कुमार भी शामिल हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही हाजीपुर के रजौली गांव स्थित उनके घर में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
14 अगस्त को ही हुई थी आखिरी बात
आदित्य महज 6 माह पहले ही अपनी ड्यूटी पर गए थे और आने वाले 22 अगस्त को छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वे इस भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए. लापता जवान की मां ने बताया कि बेटे से उनकी आखिरी बार बात 14 अगस्त को ही हुई थी, जिसमें आदित्य ने सब कुछ ठीक होने और चिंता न करने की बात कही थी. वहीं, आदित्य के पिता आशुतोष कुमार ने बताया कि 14 अगस्त को ही सेना के अधिकारियों ने फोन कर इस दर्दनाक घटना की सूचना दी थी और बताया था कि लापता पांचों जवानों की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है. हालांकि, घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आदित्य का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
सिक्किम में तैनात है छोटा भाई
आदित्य ने वर्ष 2025 में अग्निवीर के तहत भारतीय सेना ज्वाइन की थी. उनका छोटा भाई भी सेना में अग्निवीर जवान के रूप में देश सेवा कर रहा है, जो वर्तमान में सिक्किम में तैनात है. एक ही परिवार के दो बेटों के सेना में होने पर जहां गांव को गर्व था, वहीं आज पूरे गांव में मातम और बेचैनी का माहौल है. फिलहाल आदित्य की सुरक्षित वापसी और कुशलता के लिए परिजन और ग्रामीण दिन-रात ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं समय बीतने के साथ किसी अनहोनी की आशंका से सभी लोग बुरी तरह सहमे हुए हैं.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह, वैशाली