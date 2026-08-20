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बादल फटा अरुणाचल में, कहर टूटा वैशाली में: दिबांग वैली में बहे अग्निवीर आदित्य, 5 दिन बाद भी सुराग नहीं

अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बादल फटने से वैशाली के अग्निवीर आदित्य बह गए. इस घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. 22 अगस्त को ही वो छुट्टी लेकर घर आने वाले थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:35 AM IST
बादल फटा अरुणाचल में, कहर टूटा वैशाली में: दिबांग वैली में बहे अग्निवीर आदित्य, 5 दिन बाद भी सुराग नहीं
Image Credit: बादल फटा अरुणाचल में, कहर टूटा वैशाली में (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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