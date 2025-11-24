Bihar: CM पद की शपथ लेने के बाद पहली बार हाजीपुर पहुंचे नीतीश कुमार, तीन बड़े औद्योगिक क्षेत्र का लिया जायजा

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (24 नवंबर) हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र का व्यापक औचक निरीक्षण किया. उन्होंने न्यू जील सीजनल वियर प्राइवेट लिमिटेड, कॉम्पीटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जैसी प्रमुख औद्योगिक इकाइयों का दौरा कर उत्पादन, बाजार, रोजगार और विस्तार की संभावनाओं पर अधिकारियों व प्रबंधन से विस्तृत चर्चा की.

न्यू जील सीजनल वियर में उत्पादन प्रक्रिया का जायजा

दौरे की शुरुआत न्यू जील सीजनल वियर प्राइवेट लिमिटेड से हुई, जहां मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से कर्मियों की संख्या, कार्य-परिस्थितियों और तैयार किए जा रहे उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की. सीएम ने टेलरिंग सेक्शन में कार्यरत कर्मियों से बातचीत कर उद्योगों द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा.

कॉम्पीटेंस एक्सपोर्ट में फुटवियर निर्माण की बारीकियों को समझा

इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने कॉम्पीटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने तैयार होने वाले विभिन्न प्रकार के जूतों, उनके बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता और गुणवत्ता मानकों पर प्रबंधन से विस्तृत बातचीत की.

ब्रिटानिया में बिस्कुट व कुकीज यूनिट का निरीक्षण

हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि यहां मुख्य रूप से बिस्कुट और कुकीज का निर्माण होता है, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी भेजा जाता है.ब्रिटानिया समूह ब्रेड, डेयरी और पैकेज्ड फूड निर्माण के लिए देशभर में अपनी मजबूत उपस्थिति रखता है.

उद्योग विस्तार और रोजगार पर CM का विशेष फोकस

निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने उद्योग विस्तार की संभावनाओं, रोजगार सृजन, उत्पादन गतिविधियों और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक भी की. उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में औद्योगिक विकास की गति और तेज़ हो, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें.

हाजीपुर क्लस्टर: बिहार का उभरता हुआ औद्योगिक हब

हाजीपुर क्लस्टर बिहार के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक है, जिसमें हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र और निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क सहित कुल 9 औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं. इस क्लस्टर में अब तक 289 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है. क्लस्टर में 291.83 एकड़ भूमि आवंटित है तथा 304.11 एकड़ भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है. यहां उद्योगों के संचालन हेतु 11 के०वी० एवं 33 के०वी० विद्युत आपूर्ति, विकसित सड़क नेटवर्क, सोलर स्ट्रीट लाइट, जल निकासी प्रणाली, बाउंड्री वॉल, क्लस्टर की भौगोलिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी इसे एक सशक्त औद्योगिक केंद्र बनाती है. वर्ष 2024-25 के दौरान इस क्लस्टर में निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए.

यहां कॉम्फेड सुधा डेयरी, सोन बिस्कुट लिमिटेड, अनमोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, एस०एल०एम०जी० बेवरेजेज प्रा० लि० और एवोन साइकिल लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निवेश किया गया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

दौरे के दौरान विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि, वैशाली जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे.