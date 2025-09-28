Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2940016
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली को दी बड़ी सौगात, 744 करोड़ की 331 परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में 744 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 331 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इनमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सड़कों का चौड़ीकरण, ग्रिड उपकेंद्रों का विस्तार और कृषि बाजार समिति का पुनर्विकास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

CM Nitish Kumar In Vaishali: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वैशाली जिले को बड़ी सौगात दी. उन्होंने 744 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से बनने वाली कुल 331 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इन योजनाओं के पूरा होने से जिले में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में मजबूती आएगी.

मुख्यमंत्री द्वारा जिन योजनाओं की नींव रखी गई, उनमें 129 करोड़ की लागत से हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण शामिल है. इसके अलावा 43 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से वाया नदी की उड़ाही का कार्य भी शुरू होगा.

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सदर अस्पताल परिसर में 44 करोड़ 50 लाख की लागत से 100 शैय्या का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा. वहीं 27 करोड़ 14 लाख रुपये से लालगंज रेपुरा-सराय रोड (12.95 किमी) और 19 करोड़ 51 लाख रुपये से गोटौल-सोंधों-मथनामल रोड का चौड़ीकरण होगा. इसके साथ ही 14 करोड़ 82 लाख की लागत से पनसडिया लोहा पुल से भारत चौक तक सिक्स लेन गंगा ब्रिज पहुंच पथ (4.20 किमी) का निर्माण होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ऊर्जा विभाग की 181 करोड़ 78 लाख की चार योजनाओं का शिलान्यास किया गया. साथ ही 122 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से भवन, पुस्तकालय, खेल मैदान और सड़कों के निर्माण जैसी 110 योजनाओं की भी नींव रखी गई. इसके अलावा 40 करोड़ 43 लाख से कृषि बाजार समिति का पुनर्विकास और 15 करोड़ 10 लाख रुपये से हाजीपुर में बालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण होगा.

मुख्यमंत्री ने 13 करोड़ 90 लाख रुपये से 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र हाजीपुर का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने की योजना का भी उद्घाटन किया. साथ ही 215 करोड़ 17 लाख रुपये की लागत से 220/132 केवी ग्रिड उपकेंद्र हाजीपुर में 200 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा. इसके अलावा 78 करोड़ 69 लाख की लागत से भवन, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और सड़क जैसी 210 योजनाओं का उद्घाटन किया गया.

इनपुट- राजकुमार सिंह

ये भी पढ़ें- खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

CM nitish kumarVaishali news

Trending news

bihar chunav 2025
बेतिया में कमर भर पानी में खड़े होकर जनता ने चुनाव का किया बहिष्कार
patna news
बॉयफ्रेंड ने शादी से किया मना, गर्लफ्रेंड ने सिलवट के लोढ़े से कूच डाला आशिक का सिर
Bihar News
'गठबंधन टेबल पर होता है, रास्ते पर नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने AIMIM पर कसा तंज
Bihar News
वो तड़पता रहा...वन विभाग रेस्क्यू करता रहा, बचाने गए, मगर जान चली गई! रुला देगी बगहा
Bhojpuri industry news
अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल
PM Modi Mann ki Baat
UNESCO की सूची में शामिल होगी छठ पूजा, 'मन की बात' में बोले पीएम मोदी
Bihar News
दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत
CM nitish kumar
खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा
bihar chunav 2025
बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
PM Modi
'थैंक यू पीएम', सांसद संजय जायसवाल ने उदयपुर झील पर जताया आभार, जानिए क्या बोले
;