Bihar: कल वैशाली दौरे पर CM नीतीश कुमार, चुनाव से पहले देंगे कई योजनाओं की सौगात

Bihar Politics: 28 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार वैशाली दौरे पर रहेंगे. वे गोरौल में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे और राजापाकर व देशरी में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे.
Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 सितंबर को वैशाली दौरे पर रहेंगे. इस दिन वो वैशाली को डिग्री कॉलेज सहित 700 करोड़ की सौगात देंगे. विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक योजनाओं की सौगात बिहारवासियों को दे रहे हैं. साथ ही, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी कर रहे हैं, जिसके तहत सीएम नीतीश कुमार 28 सितंबर (रविवार) को वैशाली आ रहे हैं.
वैशाली को 700 करोड़ रुपए की सौगात
सीएम नीतीश कुमार वैशाली को 700 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जहां पहले वह गोरौल में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, फिर राजापाकर और देशरी में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है. गौरौल के साथ-साथ सभी तीनों कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक पदाधिकारी तैयारी में जुट गए हैं और सभा स्थल के साथ-साथ शिलान्यास स्थल भी तैयार किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरी
प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग से लेकर आने जाने के रास्तों के अलावा सुरक्षा को लेकर भी चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. स्थानीय प्रशासन, जनता दल यूनाइटेड (JDU) और एनडीए (NDA) के लोगों ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है. वैशाली डीएम वर्षा सिंह और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. वहीं, जनता दल यूनाइटेड के वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल लगातार मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी का पूरा जायजा ले रहे हैं.