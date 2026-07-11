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वैशाली में बड़ा हादसा टला: आसमान में 7 मिनट तक फंसा रहा सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर, स्टेडियम में मची अफरा-तफरी

CM Samrat Choudhary: वैशाली के हाजीपुर में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर हवा में 5 से 7 मिनट तक लटका रहा. इस दौरान सीएम के कार्यक्रम स्थल पर अफरा- तफरी मच गई.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:36 PM IST
वैशाली में बड़ा हादसा टला: आसमान में 7 मिनट तक फंसा रहा सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर, स्टेडियम में मची अफरा-तफरी
Image Credit: (Z News) वैशाली में उड़ान भरने के बाद CM सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर हवा में लटकाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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