/वैशाली में बड़ा हादसा टला: आसमान में 7 मिनट तक फंसा रहा सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर, स्टेडियम में मची अफरा-तफरी

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वैशाली दौरे के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के तुरंत बाद हवा में ही ठहर गया. सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर करीब 5 से 7 मिनट तक आसमान में एक ही जगह डोलता नजर आ रहा है. इस दौरान सीएम के कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. यह घटना हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम की है.
क्या हुआ था स्टेडियम में? जो हवा लटका हेलीकॉप्टर
वहीं, जब सीएम सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर धीरे-धीरे नीचे आने लगा तब वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट हो गए. अक्षयवट राय स्टेडियम में तैनात सुरक्षाकर्मी भी लोगों को मैदान से हटाने लगे. हालांकि, कुछ देर हवा में रहने और नीचे आने के बाद फिर हैलीकॉप्टर आगे बढ़ा.
क्या रही वजह? जानिए
आशंका जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में शायद कोई तकनीकी खराबी हुई थी. हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. मगर, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर हवा में झूलता रहा, उसे देख कर हर कोई डर गया था. यहां तक कि स्टेडियम में मौजूद पत्रकार भी भागने लगे थे.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह