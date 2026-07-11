/बिहार में नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी रजिस्ट्री की सुविधा

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.