Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Vaishali
  • /बिहार में नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी रजिस्ट्री की सुविधा

बिहार में नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी रजिस्ट्री की सुविधा

CM Samrat Choudhary: वैशाली जिले के रहने वाले अवधेश इस डिजिटल सेवा का फायदा उठाने वाले बिहार के पहले लाभार्थी बन गए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अवधेश से बात की.

Written BySunny KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 11, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:59 PM IST
बिहार में नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर, अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी रजिस्ट्री की सुविधा
Image Credit: (Z News) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया &#039;पेपरलेस निबंधन&#039; का शुभारंभSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sunny Kumar

Sunny Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रांची निगम की बैठक: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पथ हो सकता है रातू रोड का नाम
Ranchi News1 hr ago
2
Bihar Crime News1 hr ago
3
Samastipur News2 hrs ago
4
Nawada News2 hrs ago
5
West Champaran news3 hrs ago