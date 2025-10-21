कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने नाम लिया वापस, अब लालगंज में राजद-बीजेपी में सीधी भिड़ंत

Lalganj Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता की जंग के बीच लालगंज विधानसभा सीट पर राजद और बीजेपी के बीच सीधी और तीखी भिड़ंत शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद यह मुकाबला अब राजद की शिवानी शुक्ला और बीजेपी के संजय सिंह के बीच सिमट गया है. यह लड़ाई अब जुबानी जंग से 'दहाड़ने' और 'गुर्राने' के बयानों तक पहुंच गई है.

दरअसल, बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी और राजद उम्मीदवार शिवानी शुक्ला ने टिकट मिलने से पहले खुद को शेर की बेटी बताते हुए दहाड़ने की बात कही थी. हालांकि, टिकट मिलने के बाद उन्होंने बयान बदला और कहा कि जब गुर्राने से ही काम हो जा रहा है, तो दहाड़ने की जरूरत क्या है.

शिवानी शुक्ला के इस बयान पर बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने कड़ा पलटवार किया है. संजय सिंह ने खुद को साधारण आदमी बताते हुए कहा कि वह तो मोटरसाइकिल से घूम-घूमकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन राजद उम्मीदवार जनता को डराकर, गुर्राकर और दहाड़कर वोट लेना चाहती हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि शिवानी शुक्ला लोगों को डरा सकती हैं, पर वह जनता के बीच अपने कार्यों को लेकर जा रहे हैं. बहरहाल, लालगंज विधानसभा सीट का मुकाबला अब बाहुबल से उपजे बयानों और साधारण जनसंपर्क के बीच सिमट गया है.

बता दें कि लालगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन और एनडीए के बीच अब सीधी लड़ाई होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य राजा ने अपना नाम वापस ले लिया है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

