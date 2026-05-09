'उड़ता बिहार' बनने की राह पर बिहार! असम से ट्रेन के रास्ते हाजीपुर पहुंच रही थी ₹1 करोड़ हेरोइन की खेप... पुलिस ने पकड़ा

Hajipur News: बिहार में शराबबंदी के बीच 'सूखा नशा' पैर पसारने लगा है. असम के दीमापुर से हाजीपुर पहुंची ₹1 करोड़ की हेरोइन को पुलिस ने पकड़ लिया. साथ ही, पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
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Hajipur News: बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से ही सूखे नशे का सेवन करने और उन्हें बेचने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. आलम यह है कि हाजीपुर ड्रग्स की सप्लाई का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. स्थिति यह है कि पिछले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों की कई खेप जब्त किए जाने के बावजूद, हेरोइन जैसे ड्रग्स की सप्लाई का सिलसिला नहीं रुक रहा है. ऐसे ही एक मामले का खुलासा करते हुए वैशाली पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से तीन असम के रहने वाले हैं. उनके पास से नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप बरामद की.
इसके अलावा, इस गिरोह में एक महिला साथी भी शामिल थी, जिसे पुलिस ने शहर के अंदर ही नशीले पदार्थ पहुंचाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों से नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने 526 ग्राम हेरोइन, 80,000 रुपए नकद, चार मोबाइल फोन और कई ATM कार्ड बरामद किए है. इस बारे में जानकारी देते हुए सदर SDPO ने बताया कि नशीले पदार्थों की यह खेप असम के दीमापुर से हाजीपुर लाई गई थी, जिसे स्थानीय तस्कर अश्विनी कुमार के जरिए जिले में सप्लाई करना था. वहीं, उससे पहले ही पुलिस ने पूरे सिंडिकेट को पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि बरामद हेरोइन की कीमत एक करोड़ रुपया है.
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फिलहाल, पुलिस ने पूरे तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है और गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है. एक बात तो तय है कि नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बार-बार की सख्ती के बावजूद, इस अवैध धंधे में कमी आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि बिहार भी उड़ता बिहार बनने की राह पर है. इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, नशीले पदार्थों के इस बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध व्यापार पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है.