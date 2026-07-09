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वैशालीः मेहनताना मांगने पर मिली मौत, ठेकेदार ने मजदूर को घर बुलाकर सिर में मार दी गोली

Vaishali Crime News: वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के वसीपुर कटरमाला गांव में एक युवक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि गांव के ही एक ठेकेदार के साथ पैसों का विवाद चल रहा था. उसी ने हत्या कराई है.

Written ByRajkumar SinghEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 05:43 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:43 AM IST
वैशालीः मेहनताना मांगने पर मिली मौत, ठेकेदार ने मजदूर को घर बुलाकर सिर में मार दी गोली
Image Credit: वैशालीः ठेकेदार ने मजदूर को घर बुलाकर सिर में मार दी गोली (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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