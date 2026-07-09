/वैशालीः मेहनताना मांगने पर मिली मौत, ठेकेदार ने मजदूर को घर बुलाकर सिर में मार दी गोली

बताया जा रहा है कि युवक का गांव के एक ठेकेदार से पैसों का लेन-देन का विवाद चल रहा था. परिजनों का आरोप है कि इसी विवाद के चलते युवक को घर से बाहर बुलाया गया, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई.गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए. देखते ही देखते पूरे गांव में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही गोरौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद वैशाली के एसपी शुभांक मिश्रा भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे.