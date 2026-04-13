Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3176714
Zee Bihar JharkhandBH Vaishali

Vaishali News: वैशाली में क्रिकेट विवाद ने लिया खूनी मोड़, रिजवान अहमद और उनकी बेटी पर तलवार से जानलेवा हमला

Vaishali News: वैशाली में क्रिकेट विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया. दो दिन पहले बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद रिजवान अहमद के परिवार पर हमला कर दिया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:58 AM IST

Trending Photos

वैशाली में क्रिकेट विवाद ने लिया खूनी मोड़
वैशाली में क्रिकेट विवाद ने लिया खूनी मोड़

Vaishali News: वैशाली के लालगंज में बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. मामला लालगंज थाना क्षेत्र के पोझिया गांव का है. मिली जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा. 

कल देर शाम जब रिजवान अहमद अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां जाने के लिए घर से निकले, तभी पहले से घात लगाए बैठे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद इजाजुल और उनके कुछ दबंग साथियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावर तलवार लेकर पहुंचे थे और बीच चौराहे पर ही हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गए. लोग इधर-उधर भागने लगे, मानो कोई बड़ा हादसा हो गया हो.

यह भी पढ़ें: नालंदा में शराब विवाद में पीट-पीटकर हत्या, छपरा में चाकूबाजी में बुजर्ग की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

इस हमले में रिजवान अहमद और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाना अध्यक्ष मनमोहन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को किसी तरह नियंत्रित किया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Cricket Dispute in VaishaliVaishali news

Trending news

Cricket Dispute in Vaishali
वैशाली में क्रिकेट विवाद ने लिया खूनी मोड़, रिजवान अहमद और उनकी बेटी पर हमला
nitish kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आखिरी कैबिनेट मीटिंग के बाद दे सकते हैं इस्तीफा
Bihar Crime News
नालंदा में शराब विवाद में पीट-पीटकर हत्या, छपरा में चाकूबाजी में बुजर्ग की मौत
JDU MLA Amarendra Pandey
Gopalganj News: जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडेय और सतीश पांडेय के ठिकानों पर छापेमारी
Katihar News
कटिहार औद्योगिक क्षेत्र में संकट, प्लास्टिक दाने की कीमतें हुई दोगुनी
Begusarai News
साहेबपुर कमाल में चोर की गुंडागर्दी, हाथों पकड़े जाने पर दुकानदार पर तानी पिस्टल
Jharkhand breking news
Jharkhand News Live: JSSC पेपर लीक कांड, रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड अतुल वत्स समेत सॉल्वर गैंग के 5 गिरफ्तार
Jharkhand breking news
Jharkhand News Live: JSSC पेपर लीक कांड, रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड अतुल वत्स समेत सॉल्वर गैंग के 5 गिरफ्तार
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: कल सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, 14 अप्रैल को होगी कैबिनेट की आखिरी बैठक; नया सीएम कौन?
Jharkhand news
NH-19 पर दिल दहला देने वाला हादसा, कार ने बुजुर्ग महिला को 200 फीट तक घसीटा