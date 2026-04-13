Vaishali News: वैशाली में क्रिकेट विवाद ने लिया खूनी मोड़, रिजवान अहमद और उनकी बेटी पर तलवार से जानलेवा हमला

Vaishali News: वैशाली के लालगंज में बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. मामला लालगंज थाना क्षेत्र के पोझिया गांव का है. मिली जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले बच्चों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा.

कल देर शाम जब रिजवान अहमद अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां जाने के लिए घर से निकले, तभी पहले से घात लगाए बैठे मोहम्मद सिराज, मोहम्मद इजाजुल और उनके कुछ दबंग साथियों ने उन पर अचानक हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावर तलवार लेकर पहुंचे थे और बीच चौराहे पर ही हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गए. लोग इधर-उधर भागने लगे, मानो कोई बड़ा हादसा हो गया हो.

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इस हमले में रिजवान अहमद और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाना अध्यक्ष मनमोहन कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को किसी तरह नियंत्रित किया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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