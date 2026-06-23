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वैशाली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है. देर रात बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण लूट लिए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात एक स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार तीन अपराधियों ने उसे रोक लिया.
खबर फैलते ही इलाके में मचा हड़कंप
अपराधियों ने व्यापारी पर पिस्तौल तानी, उसे जान से मारने की धमकी दी और पलक झपकते ही सोने-चांदी के गहनों से भरा बैग लूटकर भाग गए. यह घटना इतनी तेजी से हुई कि व्यापारी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद बेलसर थाने के SHO मनीष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की.
मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन
वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए वैशाली पुलिस हरकत में आ गई है. जिले की सीमाओं पर गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई है और दोषियों की पहचान के लिए आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. घटना की पुष्टि करते हुए वैशाली के SP सुशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.
रिपोर्ट: राजकुमार सिंह