वैशाली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है. देर रात बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए करीब 12 लाख रुपये मूल्य के सोना-चांदी के आभूषण लूट लिए. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.मामला वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात एक स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार तीन अपराधियों ने उसे रोक लिया.