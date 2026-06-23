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वैशाली में अपराधियों ने सर्राफा व्यापारी से 12 लाख रुपए के गहने लूटे, SP सुशांत कुमार मिश्रा ने बनाई स्पेशल टीम

Vaishali Crime: वैशाली में अपराधियों ने सर्राफा व्यापारी से 12 लाख रुपए के गहने लूट लिए. इसकी जांच के लिए SP सुशांत कुमार मिश्रा ने स्पेशल टीम का गठन किया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 23, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:41 PM IST
वैशाली में अपराधियों ने सर्राफा व्यापारी से 12 लाख रुपए के गहने लूटे, SP सुशांत कुमार मिश्रा ने बनाई स्पेशल टीम
Image Credit: जी मीडिया

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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