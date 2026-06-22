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हाजीपुर में गोलियों की गूंज से हड़कंप, मोबाइल दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग

Vaishali Crime News: हाजीपुर में अपराधियों ने मोबाइल की दुकान पर दिनदहाड़े गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर दो बदमाश सवार होकर आए और फायरिंग की.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 22, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:17 PM IST
हाजीपुर में गोलियों की गूंज से हड़कंप, मोबाइल दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Image Credit: हाजीपुर में अपराधियों ने मोबाइल की दुकान पर फायरिंग की

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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