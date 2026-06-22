राज्य चुनें
वैशाली जिला के हाजीपुर में फायरिंग की घटनी घटी है. 22 जून, 2026 दिन सोमवार को अपराधियों ने एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है. हालांकि, गनीमत रही कि दुकान मालिक की जान बच गई. घटना हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के जरुआ क्षेत्र की है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.
बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 2 अपराधी खुशी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों बदमाश बाइक से उतरते ही दुकान की ओर फायरिंग करने लगे. अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.फायरिंग के दौरान दुकान में मौजूद खुशी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के मालिक बाल-बाल बच गए.वहीं, घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए.
स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद नगर थाना की टीम और सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे.पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.
हाजीपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच आपसी रंजिश, रंगदारी या अन्य आपराधिक एंगल से मामले की जा रही रही है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कर रही है.
रिपोर्ट: राजकुमार