/Hajipur News: चलती कार में फेंका केमिकल फिर बहाने से रुकवाई गाड़ी, गहने और ₹8.75 लाख कैश उड़ाए

Hajipur Crime News: वैशाली जिले के हाजीपुर में अपराधियों ने चोरी की एक बेहद शातिर वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने पहले चलती कार को निशाना बनाया, फिर धुआं निकलने का झांसा देकर चालक और कार सवार महिला को नीचे उतार दिया. इसी दौरान गाड़ी में रखा लाखों रुपये का बैग लेकर फरार हो गए. बैग में 700 ग्राम सोने के आभूषण, 800 ग्राम चांदी और 8 लाख 75 हजार रुपये नकद थे. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की है. महुआ निवासी सपना कुमारी अपने चालक सौरभ कुमार के साथ महिंद्रा XUV-700 से हाजीपुर से महुआ लौट रही थीं.