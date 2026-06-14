/Hajipur News: चलती कार में फेंका केमिकल फिर बहाने से रुकवाई गाड़ी, गहने और ₹8.75 लाख कैश उड़ाए

राज्य चुनें
Hajipur Crime News: वैशाली जिले के हाजीपुर में अपराधियों ने चोरी की एक बेहद शातिर वारदात को अंजाम दिया है. बदमाशों ने पहले चलती कार को निशाना बनाया, फिर धुआं निकलने का झांसा देकर चालक और कार सवार महिला को नीचे उतार दिया. इसी दौरान गाड़ी में रखा लाखों रुपये का बैग लेकर फरार हो गए. बैग में 700 ग्राम सोने के आभूषण, 800 ग्राम चांदी और 8 लाख 75 हजार रुपये नकद थे. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.घटना हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की है. महुआ निवासी सपना कुमारी अपने चालक सौरभ कुमार के साथ महिंद्रा XUV-700 से हाजीपुर से महुआ लौट रही थीं.
पीड़िता के अनुसार, रात करीब साढ़े आठ बजे रेल कोच रेस्टोरेंट के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने चलती गाड़ी के रेडिएटर की तरफ कोई संदिग्ध केमिकल फेंक दिया. गाड़ी कुछ ही मीटर आगे बढ़ी थी कि एक अन्य व्यक्ति ने इशारा कर बताया कि कार से धुआं निकल रहा है. इसके बाद चालक ने गाड़ी रोक दी. धुआं और तेज गंध के कारण कार में बैठे लोगों को दम घुटने जैसा महसूस हुआ. चालक और महिला दोनों नीचे उतरकर वाहन की जांच करने लगे.
जानकारी के मुताबिक, अफरा-तफरी का फायदा उठाकर बदमाशों ने कार की बीच वाली सीट पर रखा बैग चुरा लिया और मौके से फरार हो गए. कुछ दूरी आगे बढ़ने के बाद जब पीड़िता ने बैग तलाशा तो वह गायब मिला. काफी खोजबीन के बाद भी बैग का कोई सुराग नहीं मिला.
पीड़िता के मुताबिक, चोरी हुए बैग में करीब 700 ग्राम सोने के आभूषण, 800 ग्राम चांदी के जेवर और 8 लाख 75 हजार रुपये नकद रखे थे. चोरी गए सामान की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. घटना के बाद पीड़िता ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.