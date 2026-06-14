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Hajipur News: चलती कार में फेंका केमिकल फिर बहाने से रुकवाई गाड़ी, गहने और ₹8.75 लाख कैश उड़ाए

Hajipur Crime News: हाजीपुर में अपराधियों ने चोरी की एक बेहद शातिर वारदात को अंजाम दिया है. अपराधियों ने झांसा देकर कार रुकवाई और फिर गाड़ी में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. घटना के बाद पीड़िता ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

Written ByRajkumar Singh
Published: Jun 14, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:01 AM IST
Hajipur News: चलती कार में फेंका केमिकल फिर बहाने से रुकवाई गाड़ी, गहने और ₹8.75 लाख कैश उड़ाए
Image Credit: हाजीपुर पुलिस

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Rajkumar Singh

Rajkumar Singh

राजकुमार सिंह, वैशाली जिले के ज़ी मीडिया के संवाददाता है. वैशाली जिला संवाददाता के रूप में कार्यरत है।पत्रकारिता में इनका करीब 7 साल का अनुभव है. ज़ी मीडिया से पहले भास्कर डिजिटल और न्यूज़ 18 डिजिटल में भी काम कर चुके हैं. ग्राउंड से बेहतर रिपोर्टिंग करके जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की है. यह हर तरह की रिपोर्टिंग करने में सक्षम हैं, खास तौर पर क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है.

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